Cómo hacer una focaccia: el pan italiano que no necesita amasado

En Chile no podemos vivir sin pan. En el desayuno es infaltable, al almuerzo —si no comemos un sándwich— aparece con más timidez como compañía, y en las tardes o noches suele ser el rey: la once siempre gira alrededor del planeta pan.

Lo extraño es que seamos tan malos para cocinar nuestro propio pancito. Es cierto que, a diferencia de las generaciones anteriores, ya no pasamos tanto tiempo en casa ni menos en la cocina, y no son muchos los que quieren pasar esas pocas horas al día amasando marraquetas ni uslereando hallullas.

Pero hacer pan no necesariamente debe ser sinónimo de mucho trabajo. Algunos, a cambio de ahorrarnos el esfuerzo de amasar, estirar y formar, solamente exigen una cosa de nosotros: paciencia. Esperar. Saber planificar para hacer hoy el pan que te comerás mañana.

Es el caso de la focaccia, un popular pan italiano que exige muy poco y entrega un montón: además de rico es esponjoso y versátil, pues se puede comer solo, hacerlo con ingredientes o usarlo para sándwich. Se lleva al horno en una fuente rectangular —la misma con la cual asas el pollo o cocinas una lasaña—, no te ensucia el mesón ni las manos, y para que quede bueno solo hay que dejar que la masa repose de un día para otro. No te resuelve un antojo pero ayudará a postergar tus deseos.

Esta receta, del experto panadero Nicolás Guzmán (@hacedordepan), es para una focaccia clásica, sin añadidos, pero es un pan abierto a agregarle lo que se te ocurra: puede ser tomate y cebolla, como en esta preparación que propusimos acá, o también queso, pesto, aceitunas, semillas, champiñones o más. La recomendación es usar ingredientes que se alcancen a cocinar en el horno —o bien que ya estén cocidos— y no abusar de ellos: es un pan con ingredientes, no ingredientes con pan.

Focaccia clásica

Ingredientes (para unas 4 porciones)

470 gr de harina de fuerza

380 gr de agua

4 gr de levadura seca

9 gr de sal

10 gr de aceite de oliva.

Preparación