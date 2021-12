Postres: el broche de oro en cualquier celebración

No hay comida que esté completa sin un postre de fin de año. No existe, no es posible. Siempre dejamos un espacio para este final feliz, y especialmente durante las comidas de fin de año. Acá te dejamos algunas alternativas para que te luzcas y comas rico.

Postre de tres leches

Un clásico y favorito de multitudes. Y si le agregas frutas frescas y hojas de menta ¡mucho mejor! Revisa nuestra receta seleccionada en este enlace.

Postre de maní y chocolate

¿Quién no ama los snickers? ¿Y si te contamos que puedes replicar ese delicioso sabor en tu casa? Creemos que este postre es aún más rico, especialmente por la capa de chocolate crocante que tiene encima. Lo puedes aprender a hacer en este enlace.

Fotos platos Fernanda Giacaman Revista Paula; La Tercera Periodista: Camila Ossandon Foto:Alejandra González Guillén Santiago; 14 mayo 2021

Postre de lúcuma, nuez y manjar

Sirve este postre en copas de chocolate helado y te prometemos que vas a sacar aplausos. La combinación de texturas y sabores hacen de este postre uno ganador. Está aquí.

Postre de piña y leche de coco

¿Nos producimos? Y es que si no es ahora ¿cuándo? En este postre usamos hasta la cáscara de la piña como plato hondo, aunque si prefieres servirlo en un copón también queda perfecto. Está aquí.