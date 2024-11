Hacer tortas es una artesanía que no se le da a cualquiera. A diferencia de la cocina de todos los días, donde hay más espacio para la improvisación y el tuntún, la pastelería es una ciencia exacta, donde cada gramo cuenta, un huevo de menos puede arruinar todo el esfuerzo y cinco minutos más en el horno seguro significan un fracaso total. Esa precisión y rigurosidad es la que excita pero también la que espanta.

Hay que saber, eso sí, que no todas las tortas son un asunto de relojería, y que hay algunas que, si bien exigen seguir las reglas al pie de la letra, se potencian cuando uno las hace con relajo y no tanta minuciosidad. Es el caso de esta, que no tiene nombre —simplemente le pusimos lo que es: torta de brownie, manjar y merengue—, justamente para no ser tan presuntuosa sino más bien transparente, como si dijera “esto es lo que soy, simple y deliciosa”.

Hacer el merengue es la parte más desafiante —acá hay un buen tutorial— pero tampoco es gastronomía molecular. Para el resto solo hace falta medir bien los ingredientes y cuidar el tiempo en el horno. ¿Y el resultado? Una torta digna de cualquier cumpleaños, rústica pero por eso gozosa, que no dan tantas ganas de fotografiarla como de comérsela.

Torta de brownie, manjar y merengue

Ingredientes

250 gr de chocolate semi amargo

125 gr de mantequilla

4 huevos

2 tazas de azúcar granulada

½ cucharadita de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 taza de harina sin polvos de hornear

1 taza de nueces (opcional)

300 gr de manjar

Para el merengue

1 taza de claras (5-6 huevos)

2 tazas de azúcar

Preparación