Un sencillo carrot cake

¿Por qué al carrot cake no le decimos queque de zanahoria? La traducción no puede ser más fácil, pero algo pasa con esta deliciosa preparación que no nos atrevemos a decirla en nuestro idioma. Mi hipótesis es que la cultura dulce chilena es más bien conservadora, especialmente la que se hace en casa, y nos cuesta salir de los ingredientes y sabores tradicionales como la vainilla, el limón o el chocolate.

Pero en otras partes del mundo, especialmente el hemisferio norte, toda la vida se han cocinado pasteles dulces con verduras. En otoño e invierno por allá nadie se espanta con los pies de zapallo, los bizcochos de betarraga ni mucho menos con los queques de zanahoria, que por acá hemos sabido valorar pero, para no asustar a paladares mañosos, preferimos llamarle carrot cake.

No hay nada que temer con la zanahoria: su dulzor calza de maravillas con la esponjosidad del bizcocho, mientras las especias le dan una profundidad de sabor que lo hace adictivo. Ojo que no por tener una verdura este queque es más saludable: tiene tanta azúcar como cualquiera, así que no lo aprovechen como excusa para devorarlo todo de una sentada. O quizá sí.

El glaseado es opcional pero le dará un acabado profesional y lo recomendamos si es que piensas llevar este queque de zanahorias —perdón, carrot cake— como aporte a una celebración u once concurrida. Se transformará en la estrella del evento.

Ingredientes

1 taza de aceite de oliva

1 taza de azúcar

1 taza de azúcar rubia

4 huevos

2 tazas de harina

3 cucharaditas de polvos de hornear

1 cucharadita de canela en polvo

1 cucharadita de jengibre rallado fino

½ cucharadita de clavo de olor molido

½ cucharadita de nuez moscada en polvo

3 tazas de zanahoria rallada

1 taza de nueces picadas (opcional)

Para el glaseado

½ queso crema

50 gr de mantequilla

250 gr de azúcar flor

Preparación