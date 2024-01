Una increíble hamburguesa con macarrones con queso

Hace 2 horas

Hamburguesa llamada The Return of the mac, preparada por la chef de Fat Kid, Constanza Cuevas.

La chef de la hamburguesería porteña Fat Kid, Constanza Cuevas, nos enseñará a hacer una de sus más innovadoras hamburguesas: The return of the mac. Carne, tocino, queso y pepinillos coronados con macarrones.