Disfruta la clase de Constanza Cuevas

hace 18 minutos

La conductora de Paula Cocina, Bárbara Pezoa, junto con Constanza Cuevas, chef de Fat Kid Burgers, ubicada en Valparaíso.

Pausa, retrocede o adelanta las veces que quieras la preparación de la hamburguesa "The return of the mac" y descubre todos los secretos para elaborar esta comida de influencia gringa en casa.