Buenas ideas para comer algo rápido y simple en casa

Comer bien y organizarse para no perder tiempo es totalmente compatible con disfrutar y comer sano. Te toca abrir el refrigerador, y pensar con qué vas a saciar tus ganas de disfrutar para comer sin perder demasiado tiempo y no te viene nada a la cabeza. A todos nos ha pasado porque no teníamos presente un sandwich con pan de molde Fuchs.

Para que no te vuelva a ocurrir, te dejamos acá todo lo que necesitas saber para comer algo rápido y simple en casa.

Ingredientes (Para 4 personas)

8 rebanadas de pan de molde Pan Fuchs Natura

Mantequilla

2 tazas de pollo cocido desmenuzado

1 palta molida gruesa

Mayonesa

Aceite de Oliva

Sal y Pimienta

Hojas de lechuga picada

Instrucciones

Untar rebanadas de pan con mantequilla. En un bol poner el pollo, agregar la palta, mayonesa hasta armar una pasta firme pero no seca, sazonar con aceite de oliva, sal y pimienta. Sobre una superficie poner las 4 rebanadas de pan, distribuir la mezcla pollo-palta, poner hojitas de lechuga y tapar con resto panes, presionar ligeramente y cortar en mitades.

Servir de inmediato o tapar con papel plástico y refrigerar hasta el momento de consumir.