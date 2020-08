Cinco series que vale la pena volver a ver

Dentro de las series más vistas de Netflix, según un informe realizado por Jumpshot Analytics en 2018, se encuentran The Office –la versión de Estados Unidos–, Friends, New Girl, Grey’s Anatomy y That 70′s Show. En su mayoría, series de los años noventa que probablemente hemos visto y revisto millones de veces, tanto en la televisión como en las distintas plataformas que aparecieron después. Si ya nos hemos dado vuelta todas las temporadas de esos programas, ¿por qué siguen siendo, tantos años después, los más vistos?

En inglés existe el concepto comfort viewing (algo así como consumo cultural cómodo), que se refiere al acto de ver o consumir un producto cultural que nos es familiar, que es predecible y que no nos va a alterar tanto emocionalmente. Comedias o dramas ligeros cuyos capítulos no duran más de 30 minutos, cuyas tramas son poco complejas y actuaciones no son de primer nivel. Pero que nos ayudan a bajar las revoluciones después de un día duro y que básicamente nos hacen sentir cómodos. Nada muy desafiante, pero con una capacidad inmensa para llevarnos a otros tiempos. Porque de base, los programas de comfort apelan a la nostalgia.

Como dice el autor y periodista Richard Godwin en un artículo en The Guardian: “A veces, cuando llegamos a la casa después de un largo día de trabajo, lo único que queremos es ver una serie protagonizada por personas agradables en la que, pase lo que pase, al final de los 30 minutos todo se resuelve y sale bien. Todos tenemos esa serie a la que volvemos para distraernos del estrés cotidiano o por si queremos rememorar otros tiempos más sencillos”.