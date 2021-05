Cómo hacer empanaditas de masa philo con queso azul y cebolla caramelizada

Hace 1 hora

Las empanaditas de Camila Prado resultan en tres simples pasos, pero lo más importante es cerrar la masa philo con mantequilla y congelarlas al menos una hora antes de meterlas al horno, así no se desarman. El relleno puede ser a gusto, pero es recomendable no ponerlo en exceso para que la masa no se abra.