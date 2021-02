Cómo hacer un Suspiro del Cielo

Hace 3 horas

No, no es un suspiro limeño, es uno del cielo, que lleva manjar, crema y frutos tropicales. Con menos ingredientes que los postres tradicionales de manjar, éste logra una consistencia firme y que al batir duplica su tamaño, pero ojo, es importante hacerlo de manera envolvente y a velocidad media por poco tiempo, porque sino, queda líquido. La chef Bárbara Dides (@delicias_dides) cuenta que deja que las berries y el mango hacen el trabajo afrodisíaco, y que el postre se sirve en copas largas porque no es uno hostigante, sino que todo lo contrario: te deja con ganas de más.