¿Cuándo le sacaremos las mascarillas a los niños en el colegio?

A inicios de este año, en Virgina, Estados Unidos, el gobernador emitió una orden ejecutiva que daba a los padres la opción de que sus hijos usaran optativamente la mascarilla en el colegio. Es decir, le quitaba la obligatoriedad. Sin embargo, la respuesta fue plantear una demanda al estado para que la mascarilla se mantuviera sí o sí. En medio de la polémica, una médico internista levantó la voz: Jennifer Knips, madre de 4 hijos, escribió una columna en Time señalando que la evidencia científica de la protección de las mascarillas en niños no era concluyente ni significativa. “Soy muy consciente de que el conocimiento médico cambia constantemente. A medida que crece nuestra comprensión, nuestra práctica cambia. Este debería ser un momento para eliminar capas de mitigación que ahora sabemos que son ineficaces”, escribió.

El debate lo siguió muy de cerca María Teresa Romero, profesora de básica hace más de 20 años, y una de las fundadoras del movimiento ciudadano Escuelas Abiertas Chile, que trabajó por la reapertura de los colegios en pandemia, reuniéndose con autoridades y difundiendo el tema en la agenda pública. Romero es enfática en alertar que el uso de mascarillas en el colegio está trayendo problemas, y así lo expuso en una comentada carta que envió a El Mercurio, llamada Pedro y su mascarilla.

“En las clases presenciales, los efectos de usar mascarilla están a la vista y tienen varias consecuencias: no solo se dificulta el poder escucharse -debes acercarte a cada niño que está levantando la mano para entenderlo bien y luego repetir en voz alta para que el resto pueda escucharlo- sino que a los más chicos, que están aprendiendo a expresar y conocer emociones, les es más difícil sentir empatía por sus pares. Y eso ha impactado mucho en los problemas de sociabilización que hemos visto. En los recreos les cuesta más encontrarse y reconocerse, sobre todo el primer mes de clases en que aún no se conocen. Qué decir de los estudiantes más pequeños que usan anteojos, que se les empañan los vidrios y eso les causa mucha dificultad”, cuenta la profesora, para quien las dificultades son sociales y también académicas.

Por ejemplo, los niños de primero y segundo básico -cuenta la profesora- tienen un retraso importante en su proceso de lectoescritura, ya que no tuvieron un apresto adecuado para reconocer letras y sonidos los dos últimos años. Como explica Romero, el aprendizaje de la lectura y escritura comienza con la adquisición de palabras y expresiones de forma oral. “Entonces, si los niños no entienden bien lo que dicen sus profesoras y compañeros, la adquisición del lenguaje oral se dificulta y con esto la base para el desarrollo de la lectoescritura. Aprender a leer y escribir es fundamental para todo, necesitamos avanzar y el uso de las mascarillas entorpece muchísimo el camino”, dice la profesora, para quien ya es tiempo de comenzar a enmendar el daño.

Cuando María Teresa Romero habla de daño, aporta datos clave: “Hablamos de 40 mil niños que desertaron del sistema escolar en 2020. Hablamos también de las denuncias de maltrato y violencia intrafamiliar que no se pudieron realizar, ya que muchas de estas son detectadas en las escuelas. Se cree según la Agencia de la Calidad de la Educación que alrededor del 60% de los estudiantes no debería haber pasado de curso el año 2020. Chile fue de los países que más tiempo tuvo cerradas sus escuelas y el futuro de los niños se puso en riesgo. Nos parece que ya es momento de levantar restricciones por el bienestar de los niños”, enfatiza.

Hoy en Chile el Ministerio de Educación no recomienda el uso de mascarillas en menores de 5 años, pero sí declara expresamente la obligatoriedad desde los 6 años. Con la salvedad que entre los 6 y los 11, se debe hacer una “evaluación de riesgo teniendo en cuenta la supervisión adecuada de un adulto”. Lo anterior, se señala en el protocolo, se sustenta en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la OMS no establece una obligatoriedad expresa sino hasta los 12 años. En el caso de los niños entre 6 y 11, recomiendan que el uso de mascarillas esté sujeto a evaluación según ciertas variables. Pero no es obligación, como sí se dispone desde el Mineduc.

“Por otro lado, estamos viendo colegios que aún mantienen la obligatoriedad de usar mascarillas en los recreos, cuando los niños están al aire libre. Otras escuelas que exigen a niños menores de 5 años, en preescolar, el uso de mascarillas”, añade María Teresa Romero.

¿Qué hay de los contagios?

“Es un tema complejo lo de quitar las mascarillas. Su efecto protector es innegable. Pero tampoco es discutible, me parece, los efectos negativos que traen”, dice la pediatra Paula Rojas. Por un lado, explica la doctora, hay un fenómeno que no se puede dejar de mirar: hoy los niños pequeños que no fueron a jardines infantiles en los últimos dos años, incluso los bebés que nacieron en cuarentenas y estuvieron en casa todo su primer año, tienen un sistema inmune poco robusto. “Es la famosa teoría de la higiene: mientras menos contacto tienes con el ambiente, más reaccionas a él cuando te expones. Hoy vemos niños con rinoenterovirus -un virus que debería pasar sin pena ni gloria- causando reacciones que nunca antes habíamos visto”, comenta la pediatra.

Sin embargo, para Paula Rojas el tema no se agota ahí. “Porque, a pesar de los virus, también hay otro costo altísimo. Hoy veo en consulta niños que tienen problemas de sociabilización y de comunicación.

Porque en la intención comunicativa no solamente está el contacto visual, sino también la gesticulación, la imitación del sonido, la diferenciación en la tonalidad y la impostación de la voz. Y en todo ello, el uso de la mascarilla provoca una distorsión. Entonces vale la pena preguntarse ¿a qué costo seguimos con mascarillas?”, finaliza la doctora.