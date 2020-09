Cuarentena en imágenes: “No ha sido fácil, sobre todo por pasarla sola y lejos de mi país"

En teoría vivo sola, pero en la práctica vivo con más gente ya que me encuentro experimentando una vida nómade, en la que me toca compartir con diferentes personas dependiendo del lugar donde llego a vivir.

Durante la cuarentena viví y trabajé en el campo de Alfredo, un madrileño que me recibió los tres meses que duró el confinamiento. Después de eso me fui a trabajar a huerta ecológica en una ciudad pequeña en Andalucía. En esa provincia me quedé un par de meses y actualmente estoy en un pueblo perdido en Mallorca.

La cuarentena no ha sido fácil, sobre todo por pasarla lejos de mi país, sola, frente a un escenario de mucha incertidumbre. Más encima sólo llevaba cuatro meses viviendo en España.

Si bien decidí pasar la cuarentena trabajando en el campo, cuando llegué hacía mucho frío, las comodidades eran escasas y estaba en un lugar aislado. El contacto que tenía con el dueño del lugar era bastante reducido, por lo que fue una experiencia muy ermitaña.

Lo bueno es que tenía espacio, podía estar al aire libre, tenía una rutina en la que me levantaba todos los días temprano en la mañana y me iba a cuidar a la Jacinta y Pedrito, dos burritos, para después pasear a los perros. Además regaba el invernadero, podaba algunas plantas y de esta forma, me quedaba mucho tiempo libre para trabajar en mis fotos.

Pero extrañé mucho a mis amigas, a mis sobrinos, a mis hermanas, a mis papás.

Extrañé también mucho el sentarme con alguien y poder tener una conversación. Aún extraño cosas de Chile, no es fácil estar sola y lejos de donde naciste.

Las simples comodidades, como una rica ducha, ropa limpia, una almohada cómoda, cocinar algo rico y por supuesto esos brindis con los amigos, los abrazos con la gente que uno quiere. Todo eso echo mucho de menos.

Cristina Ananías (@criananias) ha pasado su cuarentena de manera nómade alrededor de España.