El Ingrediente: Camila Le-bert

“Durante la pandemia me suscribí al emprendimiento de unas chicas que me venían a dejar a la casa, frutas y verduras. Todo era de temporada, recién cosechado así es que me llegaban todo tipo de cosas. Entre ellas un día me llegaron berenjenas, algo que yo nunca había comprado así es que no me quedó otra que inventar qué hacer con ellas.

Siempre trato de buscar alternativas veganas o vegetarianas a las recetas tradicionales y así fue como llegué a una de salsa putanesca con berenjenas en vez de anchoas. Y funcionó, descubrí una verdura que es muy versátil, tiene buena consistencia y se parece un poco a la sensación de estar masticando carne, resultó.

En general me gusta cortar la berenjena en cubos de unos dos centímetros. Una vez cortados, los meto a un bowl y, para que absorban lo más posible, rápidamente los mezclo con aceite de oliva, sal de mar y ajo, y las horneo.

Al principio la usaba solo para la putanesca, ahora esos cubitos los uso también en sopas o chiches. Sirven para muchas cosas y duran harto. No le hago un tratamiento especial, lo único es que la como apenas la compro, cuando está fresca”.

Camila Le-Bert, actriz.