El ingrediente de la coach en alimentación saludable, Antonia Tagle: los champiñones

Aunque siempre le gustó la cocina, no fue hasta 2012 que le dio un giro a su forma de alimentarse y cambió las carnes rojas por pescados magros; las hamburguesas de carne por vegetales; y agregó verduras y frutas a sus platos. “Como en ese tiempo no había demasiados referentes, empecé a investigar libros y blogs y a probar recetas con vegetales y legumbres. Y vi que podía mezclar mi gusto por cocinar con mi profesión de profesora, así que partí a Nueva York a estudiar en el Natural Gourmet Institute, que ahora es parte del Insistute of Culinary Education” cuenta.

“Mi estilo de cocina y mi inspiración vienen de todo lo que la tierra nos puede ofrecer y de cómo, el lugar donde nacimos, debiese tener directa relación con lo que comemos. Así, puedo decir que uno de mis ingredientes favoritos son los hongos. Y es que, además de ser súper versátiles -tanto como para reemplazar la carne en recetas vegetarianas como por su textura y sabor- para mí gusto van bien con todo.

Hay muchos tipos diferentes y por eso me parece importante conocerlos, probarlos y de ahí decidir qué uso darles.

El portobello lo hago con chalotas, perejil y vino blanco. Al principio los salteo en aceite, espero que el agua que botan se evapore y, cuando se empiezan a dorar, les agrego el resto de los ingredientes para que se terminen de cocinar y no se quemen. Al igual que el portobello, el hongo shiitake tiene un sabor intenso que sirve para hacer un pino vegetariano, salsas a base de champiñones y queda bien incluso trozado con aceite de trufa.

El champiñón tradicional blanco me encanta como ceviche porque es fresco. Lo hago con mango, cilantro y lo aliño con naranja y limón.

El tipo ostra me gusta grillarlo o desmecharlo y aliñarlo con tabasco, salsa matcha, ajo, comino. Me gusta usarlo así para tacos vegetarianos porque tienen una textura carnosa y un sabor más tenue. También quedan ricos apanados.

Lo otro que queda muy rico es saltear todo tipo de hongos y comerlos sobre una quinoa.

Tres o cuatro veces a la semana consumo hongos frescos que sirven para cocinar. Además, está el subgrupo de hongos adaptógenos (funcionales) que tienen muchos beneficios para la salud, particularmente derivado de la medicina china, y que tal como dice su nombre, ayudan al cuerpo en funciones como resistir el estrés, mejorar la concentración y fortalecer las defensas de forma natural, equilibrando cuerpo y mente. Estos hongos nos van permitiendo llevar una vida más sana, que estemos mejor tanto física como mentalmente. Incluso algunos están tienen propiedades anticancerígenas. Se pueden encontrar en formato concentrado en gotas en distintas tiendas especializadas como Bazar Funghi”.

Instagram @antoniatalge

www.antoniatagle.cl