El reloj de la vida moderna: Por qué sentimos que nuestro tiempo nunca alcanza

Establecer un highlight cada día. Un highlight corresponde a una tarea que te lleva entre 60 a 90 minutos realizarla. La idea detrás de este concepto es asegurar que tu día tenga un elemento memorable . De esta forma, nos ayuda a sentir que estamos cumpliendo con al menos un objetivo durante el día, entregándonos una sensación de que sí hemos sido productivos, incluso si las demás cosas no las logramos. Para elegir un highlight hay que considerar tres criterios: urgencia (¿qué es lo más urgente que tengo que realizar?), satisfacción (¿qué cosas, tareas o proyectos quiero realizar?) y alegría (¿qué me gustaría hacer el día de hoy?). Por lo tanto, el llamado es a elegir una tarea importante, satisfactoria o alegre que se pueda lograr en esa porción de tiempo.

Establecer barreras entorno a las infinity pools. Las distracciones como el correo electrónico, las redes sociales y las noticias de última hora están en todas partes. Por lo tanto, hay que trabajar en la atención personal y eliminar las distracciones para que no logren absorber el tiempo de forma descontrolada. Si bien este factor no es posible únicamente trabajando con la fuerza de voluntad, pues el busy bandwagon o las infinity pools pueden ser muy tentadoras, hay que ser reactivos a la hora de superara estas barreras. Si inevitablemente te desconcentrarás con las notificaciones del celular, tienes la opción de configurarlas con tal de que no te interrumpan. De esta forma, esta simple táctica -que se ve tan sencilla- resulta poderosa para superar la barrera.