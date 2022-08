Las Master Hockey y su camino al mundial

Es viernes 26 de agosto a las 19:30 de la tarde y los cerca de 7º de temperatura no son un impedimento para que estas mujeres –todas mayores de 50 años– se comiencen a equipar para enfrentar una nueva jornada de entrenamiento en que se preparan para el mundial de Hockey de esta categoría, que se realizará el próximo mes en Sudáfrica. “Fue en 2016 cuando surgió por primera vez la idea de volver a un mundial”, cuenta Carmen Gloria Wynecken, parte del equipo de las Master Hockey (@hockeychilemastersd50), como se hacen llamar.

Pero esta historia no partió hace seis años cuando comenzó la convocatoria, sino que hace casi 40, cuando las cerca de 30 mujeres que hoy conforman este equipo fueron seleccionadas. “Fue el requisito que pusimos para formar este equipo: todas las que estamos aquí hoy, alguna vez fuimos parte de la selección. Y así fue más fácil comenzar el llamado. Al principio no fue fácil porque este sueño de volver a ir a un mundial se veía, para nuestra edad, como algo lejano. Pero hicimos la convocatoria, comenzamos a pedir canchas prestadas y a motivarlas. Y fue tanto el entusiasmo, que en 2018 algunas fuimos a Barcelona al mundial 40+, donde hicimos un buen papel. De ahí volvimos con ganas de seguir y comenzamos a planear nuestra participación en un próximo mundial que es el sueño que se concreta el próximo mes”, agrega.

Con ese objetivo en mente comenzaron a entrenar dos veces a la semana -martes y viernes- hasta tarde, lo que ha significado un sacrificio para sus vidas personales, y también para su cuerpo. “Nuestra familia también ha hecho un esfuerzo, con harto cariño nos han acompañado. En la pandemia entrenamos por Zoom, entonces figuraba toda la familia cenando y nosotras en el patio saltando. Pero tocó hacer adecuaciones por este sueño y ellos lo entendieron y nos acompañaron”, cuenta una de las capitanas, Sylvia Valenzuela.

Sin embargo, y a pesar del sacrificio, todas reconocen que éste ha sido un proceso súper lindo. “Hoy nos estamos acompañando en algo mucho más profundo que tiene que ver con nuestra salud integral. Llegar a esta etapa de la vida e ir a jugar un mundial requiere de desarrollarnos física y mentalmente, pues ya no tenemos 20 años″, complementa Sylvia, quien hace poco además se lesionó y se tuvo que operar en medio de todo este proceso. “A pesar de eso ha sido un motor el saber que tengo este objetivo. No sé si hubiese tenido la misma energía en otra circunstancia o de otra forma como para decir ‘me tengo que sanar’, ‘tengo que sacar el físico de nuevo’. Ha sido titánico y muy lindo, pues pasamos de ser un equipo buscando un resultado, a ser un grupo de mujeres con un objetivo común que es el hockey. Y también es más que eso, es llegar todas juntas a vivir ese momento”.

“Poder hacer esto nos llena el corazón, es como una terapia. Es la sensación de revivir lo que hicimos hace tantos años, como un sueño. Yo también tuve la mala pata de lesionarme, pero estoy con pura fuerza de mente, porque quiero ser parte de esto. No digo que no hay momentos en que uno no lo pasa bien, he pensado ‘tengo 50 años, ¿qué hago en esto?’, pero luego entiendo que si estoy acá es porque esto me hace bien”, agrega Mónica Achelat, otra de las capitanas .

“Y también porque esto es un buen ejemplo para las personas que pueden ver que el deporte se puede seguir practicando cuando somos personas mayores”, complementa Sandra French, también parte del equipo. Y es que, según aclara, en Chile el deporte es improvisado y no creen que cambie tan rápido, pero el hecho de abrir una puerta para futuras generaciones es un logro. “Que el deporte de alto rendimiento a nuestra edad sea hoy una realidad que antes no existía, es un logro y es una forma de abrir espacios para las nuevas generaciones que van a creer que esto es lo normal, llegar a los 60 y seguir practicando incluso para un mundial”.

Algo que según Pamela Zenteno han conseguido por una vida ligada al deporte. “Haber practicado deporte toda la vida nos permitió desarrollar un músculo entre mental y emocional que nos ayuda a tener resiliencia cuando hay adversidades dentro y fuera de la cancha. Esa fuerza interior es la vitamina que tenemos siempre, incluso ahora que el cuerpo nos acompaña menos”. Una que –como complementa Sylvia– la da también el deporte colectivo. “La vida fuera de la cancha es de relaciones personales, la pega también. Y por eso hay que fomentar los deportes colectivos, porque en ellos hay un buen entrenamiento para el manejo de la frustración, de la resiliencia y la capacidad de aceptar los errores frente a los demás”. Una capacidad que –según dicen– tenemos en mayor medida las mujeres. “Es que las mujeres somos atómicas”, concluyen.