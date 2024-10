Mirada Paula: artesanía y diseño nacional

Verónica Posada, diseñadora de la Universidad Diego Portales, hizo un Máster de Diseño de Interiores en Milán, en la Scuola Politecnica di Design y trabajó en oficinas de arquitectura en Nueva York y Barcelona.

Al volver a Chile, formó Si Studio, una oficina en la que comenzó a hacer diseño de objetos. Tiempo después se asoció con Álvaro Catalán de Ocón en el proyecto PET, creando la versión chilena de Petlamp Chimbarongo, lámparas tejidas en mimbre y hechas a partir de moldes de madera y con franjas de plástico de botellas PET. “Ahí conocí el mundo de los artesanos y quedé maravillada. Fue el comienzo de un camino de proyectos que conectaban la artesanía y el diseño. Ese cruce me cautivó y me emocionó, fue el camino que me hizo darme cuenta que era esto a lo que quería seguir dedicándome”, dice Verónica.

Así, hace un mes fundó COF, centro de oficios de artesanía y diseño. Un espacio, una escuela, un lugar de experimentación en el que existe el cruce de todos sus trabajos pasados. “Quise montar un lugar en el que se enseñaran las técnicas de artesanías ancestrales y oficios tradicionales con una mirada desde el diseño y las artes contemporáneas”, cuenta.

Este centro de experimentación y aprendizaje tiene dos grandes talleres: uno de cerámica, totalmente equipado con la infraestructura que se necesita para desarrollar ese oficio; y otro enfocado en el arte textil en el que existe un área de teñido con tintes vegetales y que pronto tendrá también un sector con telares.

“La idea de COF es que quienes vengan, puedan también desarrollar técnicas textiles y del mundo de la sestería”, dice Verónica.

En COF se hacen clases, se pueden trabajar en proyectos propios con un sistema de membresía, y también es un lugar que se puede arrendar para eventos relacionados a estas temáticas.

Verónica, dueña, curadora y directora de arte es quien hace la selección de los artesanos artistas que dictan las clases en el centro. “Me gusta que sea un espacio colaborativo donde se compartan conocimientos y haya un ambiente de intercambio”, dice.

