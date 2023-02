Mujeres y las finanzas personales: “Es necesario poner límites y entender que uno no trabajar para el resto”

En el mundo financiero, las mujeres con similares condiciones y calificación crediticia tienen un 18% menos de probabilidades de recibir la aprobación de un crédito que un hombre. Y sin embargo, las mujeres registran deudas 43 puntos porcentuales más bajas que las de los hombres y el monto total de créditos contratados por mujeres es menor al de ellos. Otra de las tendencias que mostró la última versión del Informe de Género en el Sistema Financiero elaborado por la Comisión para el Mercado Financiero fue el interés de las chilenas por el ahorro. Y es que son ellas, también, las que lideran de acuerdo al reporte, en esta área. El número de cuentas de ahorro contratadas por mujeres supera a las asociadas a hombres en un 39%. Y esta brecha en favor de las mujeres es una tendencia que se observa a nivel global pero que también se replica en los productos de ahorro más relevantes como el ahorro para la vivienda y depósitos a plazo.

Pareciera ser que, frente a estos resultados el panorama es optimista, y que las mujeres están claras respecto a su participación en el mercado financiero. Sin embargo, ¿es realmente así? Mantenerse libre de deudas de todo tipo y ahorrar en depósitos a plazo es realmente la mejor forma de administración del dinero?

Los especialistas explican que un punto clave en el tema de las finanzas personales es el orden. Y que, en este sentido tener plena claridad de los ingresos, los gastos, las deudas y del dinero disponible para inversión es el punto de partida y la base de todo lo demás. Cristóbal Ojeda, Ingeniero Comercial de la Universidad Católica y uno de los creadores de la plataforma Rokin, recalca lo importante que es tener un panorama de nuestras finanzas. “Las mujeres suelen ser muy ordenadas con sus cuentas y gastos, lo cual es una tremenda ventaja a la hora de tener finanzas saludables”, explica. “Esto mismo, les permite tener mucha mayor capacidad de ahorro respecto a sus ingresos. Pero muchas veces es aquí donde surge su principal duda: ¿cómo hacer que este ahorro genere rentabilidad? Generalmente, aquí hay desconfianza porque la mayoría desconoce los diferentes instrumentos financieros para invertir y ahorrar, lo que hace más difícil tomar estas decisiones”.

El especialista agrega que, en el caso de las mujeres es muy común que manejen poca información respecto de productos financieros, seguros, etc. Y sin esos datos es imposible tomar decisiones acertadas en el mundo del dinero. “Con información adecuada puedan optimizar sus gastos y ahorros y al final, tener más plata”, aclara Ojeda. La explicación de por qué muchas mujeres desconocen e incluso son temerosas cuando se trata de mercados financieros está en que, para la mayoría, es navegar aguas completamente desconocidas. Así lo explica la Ingeniera Comercial y experta en Asesoría Financiera Natali Mercado @mercadoexplica. “Normalmente las mujeres no tienen mucha gente a quien puedan recurrir para hablar sobre dinero o para aprender a negociar. Ellas son la primera generación de sus familias que fue a la universidad y que están en esta posición económica”, explica Natali.

La primera recomendación de la experta, en términos generales, es aprender a buscar otros ingresos de entrada. Que pueden ser algo tan simple como vender todas las cosas que ya no usamos. Sin prejuicios. Y, en temas de gastos, que es la otra cara de esta moneda, Natali enfatiza que hay que aprender a priorizarse. En su experiencia asesorando a muchas de sus clientas esta es una de las principales dificultades que enfrentan. “Priorizarse significa gastar menos de lo que gano para estar bien y tranquilo. Empezar a tener el control de lo que gasto”, comenta. “Hay que poner límites y entender que uno no trabajar para el resto. Es un tema muy tabú pero que se da en muchas familias en las que sentimos que tenemos que ayudar a los demás pero eso es algo que hay que conversar de forma clara”. Natali explica que una de las principales dificultades con las que tropiezan las mujeres una y otra vez tiene que ver con establecer límites claros. Sobre todo cuando se trata de personas cercanas. “El principal error que cometen las mujeres, y que yo también cometía, es no saber poner límites. Cuando ves que tu presupuesto no da para algo pero no sabes decir no, no te atreves. Aprender a hacerlo. Si quieres puedes buscar una excusa más elegante que no puedo, pero hay que rayar la cancha. Pasa también con gente que presta tarjetas de crédito, que presta plata a la familia y no sabe decir que no”.

Y si bien el Informe de la Comisión para el Mercado Financiero mostró que hay tendencias positivas y comportamientos responsables cuando hablamos de mujeres y finanzas, también hay creencias erróneas que impiden seguir avanzando en la dirección correcta. Una de las barreras que enfrentan muchas de las clientas de Natali Mercado en términos de mentalidad hacia el mundo del dinero y las finanzas, tiene que ver con el esperar que las cosas simplemente lleguen. “Dar por sentado que las cosas van a pasar”, comenta Natali. “Las mujeres quieren un montón de cosas, pero creen que les faltan calificaciones, creen que no pueden, creen un montón de cosas entonces no postulan”, explica. Recuerda que durante su época universitaria postuló ocho veces a un intercambio en el extranjero. A la octava, lo logró. Y esa es la mentalidad que intenta transmitirle a las mujeres que asesora para aplicar en todos los ámbitos de sus vidas. “Si hay un cargo, hay una oportunidad de algo no la piden, no postulan. La creencia limitante es ‘no puedo’, ‘es para otras personas’ pero hay que postular y atreverse porque hay muchas oportunidades disponibles.

Ximena Cofré, Ingeniero Civil Industrial que se ha dedicado a la difusión de contenido y a las asesorías sobre finanzas personales @financieras_empoderadas explica que una de las principales creencias limitantes tiene que ver con el no ser buenas administradoras de recursos monetarios. “Principalmente las mujeres tenemos la creencia de que no somos tan buenas para administrar el dinero”. Ximena explica además que muchas mujeres creen que solo quienes han estudiado formalmente temas o carreras matemáticas o relacionadas con economía pueden involucrarse en estos temas. Y la principal consecuencia de todas estas creencias es que finalmente las mujeres se intimidan ante las finanzas y se frenan. “Creemos que debemos conformarnos solo con lo que tenemos cuando realmente sí podemos pensar en grande”, recalca Ximena. La solución a la mayoría de estas trabas es simple. Y tiene que ver con acceso a información que ya no es un privilegio de pocos ni está reservada para hombres. De hecho son mujeres especialistas como Natali Mercado, Ximena Cofré o plataformas digitales como Rokin que permiten acceder a lo que hoy es quizás todavía un mundo intimidante. Solo falta atreverse.