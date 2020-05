Base de maquillaje: Los errores más comunes y cómo evitarlos

Mi piel queda naranja

“Este problema es común en personas con piel grasa, aunque no es excluyente a otros tipos de piel. Tiene que ver con la oxidación que sufre la base de maquillaje al contacto con el aire y no está relacionado con el producto en sí. Una vez que la base se oxida o cambia de color, no hay más opción que removerla y reaplicarla modificando los productos de pre maquillaje. Por ejemplo, optar por una crema con efecto mate que neutralice la grasitud. Lo ideal es elegir productos ricos en antioxidantes y guardarlos cerrados tan herméticamente como sea posible. Una vez que entran en contacto con el aire comienzan a oxidarse y descomponerse, lo que generará que a la larga cambien de color”.

Mi cara parece una máscara

“Para no tener que maquillar el cuello ni las orejas, y aún así evitar el efecto máscara que deja en evidencia que estás maquillado o maquillada, lo que se recomienda es usar un tono lo más parecido posible al resto del cuerpo. De todas formas, siempre hay que aplicar un poco de excedente de base de maquillaje hacia la mandíbula para evitar ese efecto no deseado”.

No sé cuándo aplicar la base

“Si vas a usar base y corrector, debes aplicar la base primero, luego sólo corregir donde aún sea necesario. Esta duda suele surgir porque en los 80 se ocupaba el corrector antes debido al maquillaje denso y grueso que estaba de moda y que requería que el rostro se dibujara completamente. El corrector se puede aplicar antes de la base solo si se quiere neutralizar diferencias de color”.

No entiendo qué son los subtonos

“El subtono es el color que se encuentra presente bajo el color de la piel, o que subyace al tono de la piel. No se puede modificar porque es producto de la genética y es independiente al tono de piel, es decir, no porque seas de tez morena tu subtono será cálido, ni porque tengas la piel clara será frío. Para detectarlo se debe buscar una zona del cuerpo donde las venas sean más notorias, lo que suele ser en el dorso de las manos, el cuello o en las muñecas. Si las venas son más azules o moradas, tu subtono es frío, mientras que si son más verdes, es cálido. Si ambos colores están presentes, entonces es neutro”.

No sé si la base que uso es para mi tipo de piel

“Las bases libres de aceite o que vienen en formatos líquidos sirven para todo tipo de piel. Lo importante es que la cobertura que dejan no sea excesiva y que para densificarla puedas aplicar varias capas sin que te veas estucada ni que la base se quiebre a lo largo del día”.