Tres verdades sobre el orgasmo femenino

1. La primera vía al orgasmo es el autoconocimiento

“Más que el orgasmo en sí mismo, hay que aclarar que para llegar a éste es necesario el autoconocimiento”, dice la sexóloga y psicóloga clínica, Carola Fernández. Si bien se sabe que la estimulación del clítoris puede llevar a un orgasmo, en cada mujer el camino hacia él es diferente, así como también la manera de expresarlo y valorarlo en la vida.

En muchas mujeres la ansiedad por experimentar un orgasmo es grande y bajo esa premisa, la especialista enfatiza a muchas de sus pacientes que lo valioso es el camino que cada una recorre para buscarlo, más que conseguirlo. “Si no hablamos de la relevancia del autoconocimiento y el autoerotismo a la hora de ‘buscar un orgasmo’, nuevamente caemos en discursos de ‘rendimiento sexual’, cosa que podría tener un impacto negativo en la satisfacción”, asegura.

Para esto, la masturbación es la clave. De acuerdo a la especialista, más del 80% de las mujeres diagnosticadas con “anorgasmia” refieren no haberse masturbado nunca. Y es que no se debe a anorgasmia, sino a que nunca habían buscado ellas sus orgasmos. Es por esto que resulta fundamental que las personas con vulva se animen a mirar su genitalidad, descubrirse y conectar con el placer en distintos aspectos.

“El arte de buscar el orgasmo requiere autoconocimiento, ir libre de expectativas y presiones, y entregarse al placer. Si te masturbas sólo para conseguir un orgasmo, no solo mecanizas este encuentro sexual contigo misma, sino que, paradójicamente, te distancias más de la posibilidad de conseguirlo debido a la ansiedad de rendimiento, ya que esta genera una respuesta de estrés en tu organismo que interfiere en la respuesta sexual. Realmente el mejor “caldo de cultivo” para el orgasmo es un cuerpo y mente libre de presiones”, comenta.

2. Estimulación dentro o fuera del clítoris, da lo mismo

La discusión sobre si realmente existen distintos tipos de orgasmos en la mujer continúa vigente y es controversial, ya que la ciencia no ha logrado llegar a una respuesta única, sino que a muchas hipótesis respecto al funcionamiento del orgasmo en personas con vulva. La discusión se centra en estas preguntas: ¿el orgasmo es uno sólo, se origina en el mismo lugar? ¿Existe el famoso punto G al interior de la vagina? ¿Hay diferencias entre orgasmo vaginal y de clítoris?

Sobre esto, la sexóloga destaca que el debate es comprensible, dado que al estudiar el orgasmo no sólo se han utilizado varios instrumentos, sino que no basta con estudiar lo que ocurre en nuestra genitalidad ya que también hay que considerar la respuesta cerebral ante la misma. “Y como si fuera poco, te encuentras con un elemento todavía más complejo, que es la la experiencia subjetiva de cada mujer que sabemos que tiene un impacto enorme sobre el orgasmo en sí mismo. Lo que sí es evidente es muchísimas mujeres, más allá de lo que la ciencia diga o no, refiere a que la experiencia del orgasmo es diferente si es por estimulación externa del clítoris o por estimulación vaginal”.

La investigadora francesa Odile Buisson levanta una hipótesis que muchos sexólogos abrazan en la actualidad y es que el clítoris es el gran responsable del orgasmo en las personas con vulva, la única diferencia es que puede estimularse internamente o externamente. “Es así como dentro de la comunidad científica hay quienes sostienen que el orgasmo siempre es de clítoris, al que se puede llegar por distintas vías y que el orgasmo vaginal no existe, pero ¿cómo eso explicaría que las mujeres refieren sentirlo tan diferente, si supuestamente ocurre en la misma estructura?”, se pregunta Buisson.

Por otro lado, Carola Fernández comenta que hay investigadores que defienden la existencia del orgasmo vaginal. Entre ellos, las contundentes investigaciones del grupo Barry Komisaruk, que demostraron con el uso de escáneres de resonancia magnética funcional que el orgasmo que proviene de la estimulación vaginal y el orgasmo por estimulación externa de clítoris activaría zonas diferentes en la corteza cerebral. “Pero en el caso que sea así, y realmente se trate de dos orgasmos diferentes, ¿porqué cerca del 70% de las personas con vulva no tiene orgasmos vaginales y solo los tiene por estimulación externa de clítoris?”.

A fin de cuentas, según describe la sexóloga, el misterio se agudiza aun más cuando sabemos que hay mujeres que logran orgasmos con estimulación de pezones, besos en el cuello o incluso solo con la imaginación, por lo que nada hace suponer que el clítoris sea el único responsable de los orgasmos. “En lo que sí tenemos certezas, es que en última instancia el orgasmo se produce en el cerebro, no en los genitales”, concluye.

3. El orgasmo puede ser múltiple, pero eso no lo hace mejor

Las mujeres suelen ser llamadas multiorgásmicas porque pueden experimentar más de un orgasmo en un encuentro sexual. Bajo esa línea, el orgasmo múltiple se define como la capacidad de alcanzar varios orgasmos durante la misma respuesta sexual. Aunque las cifras del orgasmo múltiple son bajas en mujeres, para algunas sí es posible ya que se puede ajustar a la estimulación o intensidad del encuentro. Sin embargo, para la especialista es importante destacar que es viable que nos encontremos con mujeres que puedan tener muchos orgasmos en el mismo encuentro como también otras que quizás experimentaron solo uno.