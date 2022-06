“Soy hija de los noventa, mi infancia y adolescencia los pasé mirando series gringas en la TV. En esa época había una que se llamaba Paso a Paso. Se trataba de un papá viudo y una madre soltera que juntan a los hijos y arman una nueva familia. Era como ‘mi anillo al dedo’, porque yo tenía un papá viudo que se había unido a una madre soltera. Me encantaba verla, era como la versión ideal de lo que yo vivía diariamente, aunque mi realidad estuviera lejos de esa perfección.

Hoy, siendo adulta, vuelvo a repetir esa historia familiar; soy madre soltera emparejada con un padre soltero, y vivimos todos juntos con nuestros hijos en una casa. Él viene de una familia donde sus padres nunca se divorciaron, estuvieron juntos hasta el final, entonces todo esto de mezclar colores es nuevo para él. Para mí en cambio no es nuevo, pero sí diferente; tuve una mala madrastra en mi infancia, entonces mi labor en esta oportunidad es hacer las cosas mejor, ‘paso a paso‘.

Nuestra historia partió cuando nos enamoramos locamente. Después de un tiempo de relación, él venía casi todos los días a dormir a nuestra casa, a veces con su hija, y jugábamos a ser todos una familia, era entretenido. Después de un tiempo los días separados nos comenzaron a parecer tristes, así que nos propusimos vivir juntos. En todos los meses de espera adaptamos la casa para su llegada y la de su hija, armamos una pieza extra para que cupiéramos todos. Cuando llegó con sus cosas fue muy lindo, mis hijos los recibieron entusiasmados y comimos algo rico juntos para festejar.

Sin embargo, no pasaron ni tres semanas y comenzó el caos. Entramos en una crisis profunda, era como si hubiésemos llevado diez años juntos y vomitamos todo lo que sentíamos. Y es que es súper difícil unir dos familias. Está la expectativa de que todo va a salir bien y de que el amor superará todo. Pero después ves que tienes que lidiar con hijos o hijas que no fueron criados por ti, tienes un rol en esa vida, pero al mismo tiempo hay límites que no puedes pasar. Siempre estás un poco de espectador en una relación en la que te encantaría hacer y decir cosas diferentes, pero no puedes porque finalmente el padre o madre es otro.

Pero aunque es difícil, se puede. Antes de conocer a mi pareja actual yo me había jurado que ningún hombre volvería a vivir en mi casa, que mis relaciones serían puertas afuera. Podría haber optado por no querer armar algo en conjunto y vivir tranquila solo con mis hijos, pero me enamoré y quise intentarlo otra vez. Y ha valido absolutamente la pena. Todos venimos con heridas y mochilas y cuando se unen dos familias, lo principal, es dejar eso claro, poner todo sobre la mesa y desde ahí partir una historia juntos. En nuestro caso, ambos venimos con el sueño de familia que fracasó, y con mucha frustración. Somos como dos perros callejeros con las mismas heridas que deciden cuidarse amorosamente. Y, a pesar de nuestras malas experiencias pasadas, optamos por una nueva relación donde nos aceptamos a nosotros y nuestros hijos.

Finalmente, luego de esos primeros meses de caos, las cosas volvieron a la calma y todo volvió a fluir, pero ahora sobre una base real y ya no solo sobre el sueño de lo que sería, ni de lo que vi en esa serie gringa. Esta es mi historia, sin idealizaciones, una donde el amor se ha vuelto una roca indestructible”.