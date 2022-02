14 regalos para un tecnológico 14 de febrero

Rastreador de objetos perdidos

Con el retorno presencial a las oficinas y aulas, nuevamente comienzan las inquietudes: ¿Dónde dejé la billetera? ¿Se me quedaron las llaves en el auto? Para resolver esos malos ratos, un Apple AirTag puede resultar una buena opción para localizar con el teléfono los distintos artículos a los que esté añadido. Básicamente, en un formato similar a un llavero, o incluso conservando solamente la medalla interior, los usuarios pueden saber fácilmente la ubicación de sus pertenencias. En MacOnline y tiendas del retail.

Máxima seguridad

Así como existen inseguridades ante la posible perdida de algunas pertenencias, abandonar el hogar luego de períodos extensos de cuarentena impuesta por el covid-19 puede resultar difícil para algunos. Para fomentar una mayor tranquilidad, si bien existen sistemas privados de vigilancia, una cámara de seguridad puede ser una buena alternativa de regalo para las familias y así eliminar toda incertidumbre de dejar la casa sola. La mejor evaluada durante 2021 en Amazon es la Xiaomi Security Camera 2K, que puede ser monitoreada desde el teléfono y permite almacenar videos -tarjeta MicroSD no incluida-, además de tener propiedades como la detección de movimientos o vista nocturna, entre otras tantas posibilidades.

Parlantes personalizados

A nivel internacional es uno de los regalos que ha causado sensación en la última temporada. Divoom, una empresa que fabrica parlantes, comenzó hace algunos años a producir aparatos dotados con pantallas LED que son personalizables desde los distintos dispositivos móviles. Estos son altavoces de estilo retro que permiten a los usuarios realizar cuadros pixelados, que pueden ser animados o estáticos. La app, desde la cual se pueden descargar distintas muestras e incluso personalizar las propias gráficas, tiene piezas contribuidas por la comunidad. Sus distintos modelos, como el Ditoo, son ideales para adornar pequeños espacios, como el escritorio de la oficina.

Una suscripción necesaria

Es uno de esos regalos que uno realmente no sabe que necesita hasta que lo prueba. Los usuarios comunes están tan acostumbrados a las distintas plataformas de streaming que al momento de utilizar YouTube, el mayor sitio web de videos en línea, están dispuestos a ver comerciales. El problema es que muchos de los cibernautas abandonan la visualización por la frecuencia y gran cantidad de avisos. YouTube Premium cuenta con planes familiares e individuales que realmente significan un alivio para gran parte de los suscriptores, ya que eliminan la publicidad y tiempos de espera. Sin darse cuenta, quienes accedan a estos servicios mejorarán su experiencia en la web.

Un pasaje hacia el metaverso

Si la idea es probar una verdadera experiencia en el metaverso, y una novedad que será de las grandes protagonistas durante este año, el Oculus Quest 2 es el dispositivo adecuado. La tecnología, perteneciente a Meta, consta de un casco de realidad virtual y dos mandos que permitirán a los usuarios adentrarse en este mundo digital y dar sus primeros pasos en un nuevo entorno. Hay que considerar que la compañía tiene planificado para este año lanzar un nuevo dispositivo para la generación venidera, que tendrá un valor superior a su versión anterior y que se enfrentará también directamente al próximo casco de realidad virtual de PlayStation. De todas maneras, a la espera de que esos lanzamientos lleguen al mercado, vale la pena estar desde ya preparado. Se puede encontrar en distintas tiendas, entre ellas BuscaLibre, MercadoLibre y retail.

El anillo que mide los signos vitales

Si no hay apuro alguno con entregar un presente para el Día de los Enamorados -ya que no está disponible en Chile-, Oura Ring puede ser una alternativa que sorprenda. El pequeño dispositivo, con forma de anillo y que se acomoda perfectamente a los dedos de cada usuario, mide a través de una aplicación móvil los distintos signos vitales de quien lo utilice. Como los capilares de los dedos son más anchos que los de la muñeca, la medición realizada es mucho más certera y precisa que la que hacen otros gadgets wearables en el mercado. Estos anillos son capaces de medir el pulso del dedo y cuentan con un acelerómetro y giroscopio, entre otras características. Y no solo eso, puesto que en sus últimos modelos investigadores de la Universidad de California trabajaron para que fuese capaz de medir en un 90% la presencia del covid-19 en su portador.

300 libros en un gadget

En tiempos donde la lectura es cada vez más necesaria, y ahora que la tecnología permite llevar con uno grandes bibliotecas en un solo dispositivo, una Amazon Kindle es la salvación. Probablemente es difícil imaginar un estante con más de trescientos títulos, pero estos aparatos de lectura inteligente y con una gran capacidad de memoria interna permiten que sea posible. Su reducido tamaño, el peso, la variedad de colores, la opción de añadir brillo -si es que el modelo así lo dispone-, su simplicidad y la chance de buscar palabras en el texto, entre otras características, son algunas de las particularidades que enamoran a sus usuarios. Si bien existen tablets y dispositivos con la app de Kindle, a diferencia de ellos estos gadgets están especialmente diseñados para leer y no consumen más batería de lo habitual. Algunos incluso son a prueba de agua, pensando en la temporada de verano y lectura al aire libre o junto a la piscina.

El último modelo de Apple Watch

Con una pantalla de retina siempre activa, el más reciente modelo del Apple Watch escaló ante sus antecesores. El Series 7, con un diseño mucho más pulido, de bordes redondeados, permite a los usuarios monitorear el ritmo cardíaco, el nivel de oxígeno en la sangre y la posibilidad de realizar un registro diario de las actividades físicas, entre otras tantas características. Una de sus particularidades más destacadas es la duración de la batería y su carga ultra rápida.

Una agenda conectada a la nube

Pareciera ser que el tiempo de las libretas caducó. Atrás quedó el papel; si bien aún existen usuarios que las prefieran, ya no son mayoría. Ante esto, la tecnología ha sabido construir un camino para integrar soluciones otrora analógicas a los nuevos tiempos. El Rocketbook Core se ve como una agenda tradicional, pero con hojas especiales reutilizables de poliéster que, al ser rayadas o intervenidas por lápices Pilot Frixion, pueden borrarse con un paño húmedo. ¿La gracia? Cada una de estas páginas trae un código QR que, al momento de ser escaneado, traspasa directamente la información escrita a la nube.

Para escuchar los latidos del corazón

Un regalo curioso, pero orientado a esas parejas que, por viajes o negocios, están separadas o a la distancia. La Pillow Talk, una pulsera que funciona con un parlante y una aplicación móvil, permite que dos usuarios escuchen los latidos del corazón del otro. Cada uno debe ocupar una banda en su muñeca y poner la pequeña bocina bajo su almohada, que se sincroniza con su teléfono y envía sus propias señales a través de la aplicación.

Legos para adultos

No es precisamente tecnología, pero sí un regalo que apela a la creatividad y a lo más clásico. Con el paso de los años Lego se dio cuenta de que tenía un público adulto cautivo, y con la línea Creator busca satisfacer sus necesidades: hay cuadros de miles de piezas que replican los rostros de The Beatles y el retrato de Marilyn Monroe que hizo Andy Warhol, entre otros. Tienen, incluso, máquinas de escribir, zapatillas, réplicas de La Casa Blanca o del Taj Mahal y modelos de Lamborghini, Porsche o Ferrari. Todo para construir con miles de bloques. Disponibles en su sitio web y Mirax.

El mundo en una tablet

Al momento de decidirse por un determinado ordenador, gran parte de las personas toma en cuenta el peso del dispositivo. Existen computadores portátiles para todos los usuarios y oficios, con prestaciones que van desde usos básicos hasta otros para realizar posproducción audiovisual. Sin embargo, finalmente el resultado para muchos usuarios es este: una muy alta inversión para solamente escribir o navegar por internet. Ante eso, una tablet, sea cual sea la compañía desarrolladora, es una buena opción. El iPad 2021 llegó, al igual que toda la nueva línea de Apple, a potenciar sus anteriores entregas, pero se encontraron con un competidor silencioso: Xiaomi. La crítica especializada ha precisado que, si la intención es leer, escribir o navegar en redes sociales, un iPad 10.2 puede ser una buena alternativa, mientras que a la Xiaomi Pad 5 le suma la resolución en pantalla para ver series y videojuegos. Eso sí, se puede escalar aún más con un iPad 10.9, iPad Pro 12.9 (y también va escalando su valor).

Un sueño: cocinar desde el teléfono

Con el avance de la tecnología, cada vez son más las alternativas para poder sincronizar con el teléfono celular. Los artículos de cocina no son la excepción. Freidoras de aire, ollas eléctricas, hervidores, placas de inducción, entre otras tantas, están en la oferta local del comercio. Sin importar la marca del móvil, los usuarios podrán sincronizar sus dispositivos a través de una aplicación determinada y acceder así a distintas preparaciones.

Un sanitizador UV

Fueron algunos de los artículos más buscados desde el inicio de la pandemia. Los sanitizadores UV, básicamente, cumplen el rol de desinfectar de bacterias y gérmenes las superficies de los distintos aparatos y pertenencias que los usuarios pongan en su interior. Hay algunos que realizan la limpieza con rayos ultravioleta y ozono, y que previenen con mayor eficacia la transmisión de enfermedades o gérmenes. Uno de los detalles a tener en cuenta es que no toda luz UV es efectiva: estos aparatos deben usar la UV-C. Si bien la mejor precaución para evitar contagios es lavarse las manos, está comprobado que estos dispositivos entregan una segunda capa. Eso sí, no pueden estar en contacto con la piel ni ojos, por posibles complicaciones. Hay que manejarlos con precaución y mantenerlos alejados de los menores.