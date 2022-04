45 años de Star Wars: ¿Cuán lejos estamos de esa tecnología?

Star Wars debutó en 1977 y está cumpliendo 45 años como la franquicia cinematográfica más taquillera de todos los tiempos. En su momento, y bajo el rótulo de ciencia ficción, la tecnología que se utilizó y mostró fue uno de sus atributos. Camino al cincuentenario, Ccáles de los avances y tecnologías que vimos en la gran pantalla ya están presentes?

Elaboramos una lista sobre los progresos -algunos evidentes y otros no tanto- que nos rodean en el día a día, y que incluso estuvieron presentes desde antes del estreno del primer filme el 27 de marzo de 1977. Los niños de hoy en día conviven con la tecnología, pero muchas de las visiones que tuvo el cineasta George Lucas no están del todo desarrolladas y apenas comienzan a ver la luz en el presente.

Exploración de otros planetas y colonias espaciales

El primer hombre en llegar al espacio lo hizo en 1961, y ocho años después pisó la Luna. Aunque la raza humana aún no aterriza en otro planeta, los días ya están contados. Elon Musk, el magnate detrás de Tesla y SpaceX, pretende formar la primera colonia humana en Marte de aquí a 2050. En esa colonización, de acuerdo a lo que ha afirmado el empresario, no será exclusivamente de humanos, sino que entre los objetivos está también llevar especies animales para saber cómo conviven en ese ecosistema y comenzar así a habitar el -hasta ahora- solitario planeta rojo.

En caso de concretarse, se cumpliría una de las principales fantasías de George Lucas. Eso sí, habrá que esperar. De todas maneras, la propuesta que ha hecho Musk a la ciencia está muy lejos de lo que podía realizar el Millennium Falcon de Han Solo, que tenía la posibilidad de viajar a altas velocidades a otros planetas. Todo tomaba solo un par de segundos.

Androides

Si bien fue en 1927 que por primera vez en el cine se utilizó la palabra “robot” -en “Metrópolis”, exactamente-, los androides creados por George Lucas son un infaltable de la cultura popular y fácilmente reconocibles por gran parte de la población. C3PO, el humanoide, y R2-D2, el autómata que iba a ras de suelo y era uno de los más preciados “de toda la galaxia”, por sus habilidades mecánicas, son ya casi una realidad en el tiempo presente.

La robótica ha avanzado, junto a la Inteligencia Artificial, a puntos realmente inimaginables décadas atrás. Hoy es casa vez más común ver robots desempeñándose en distintos sectores e industrias. Desde el acompañamiento para adultos y niños -a ese nivel de especificidad han llegado-, reabastecimiento de en supermercados y retail, hasta dedicarse a tareas orientadas hacia la educación de menores, entre otras tantas.

Tratándose de Star Wars, otro de los droides famosos de los últimos filmes fue BB-8, que por su formato tuvo réplicas funcionales en tamaño real. Si bien fue comercializado como un juguete o una curiosidad tecnológica de la saga, el robot esfera tuvo una versión de Spin Master que se deslizaba, respondía a tres comandos de voz y seguía a su amo, siendo también utilizado con control remoto. Otra, más pequeña y realizada por Sphero, que podía ser utilizada con el teléfono celular o un gadget especial, en formato de reloj, que simulaba manejarlo “con la fuerza”. Si ya hay robots recepcionistas de hotel y otros que son asistentes dentales, es cosa de tiempo para que tomen mayor autonomía.

Prótesis bioimpresas o robóticas

Ante los costes de los implantes y las dificultades que pueden existir para encontrar algunos completamente personalizados para los usuarios, han surgido distintas iniciativas con el paso de los años. Algunos han recurrido a la fabricación a través de impresión 3D. Si bien El imperio contraataca -la secuela directa de Una nueva esperanza- es de 1980, al final de la película Luke Skywalker termina con la mano cercenada por Darth Vader, luego que este le confiesa que es su padre. La escena es un hito de la cultura pop, pero lo que sigue a ella fue casi una visión por parte de George Lucas.

Luego de suceder, el equipo de ingenieros le pone una mano mecánica, que resultó ser una réplica exacta de su versión de carne y hueso. Si bien en la actualidad hay prótesis que emulan las funciones de extremidades humanas, es reducido el mercado de las que funcionan a través de impulsos nerviosos. Por ejemplo, existen brazos mecánico que pueden “mover los dedos con la mente”, pero es más amplia la oferta para aquellos que, al momento de plegarse, recogen los objetos. Las propuestas aún son pocas, pero el sector ya está encaminado. La impresión de tejidos y órganos, como las orejas, es algo que ya se hace en la industria.

En diversos pasajes de la saga, Obi-Wan Kenobi menciona cuán distante al ser humano se volvió Darth Vader -Anakin Skywalker, a quien conoce desde niño- y lo más cercano que se volvió a un robot, con el reemplazo de determinadas partes de su cuerpo por piezas sintética.

Locomoción que levita

Los Landspeeder de Una nueva esperanza y los Speeders de Endor de El regreso del Jedi son casi una realidad. Eso sí, aún de una forma distinta a lo imaginado. Los primeros, que montan por el desierto Luke Skywalker y Obi-Wan en su camino a Mos Eisley, son autos voladores. Que levitan, en rigor. En la actualidad ya hay compañías que están trabajando en sus prototipos de automóviles de este género. PAL-V ha mostrado en los últimos distintos modelos de su auto volador y, si bien ellos lo nombraron “el primer vehículo volador del mundo”, su diseño es más parecido a un helicóptero con ruedas y que puede guardarlas y desplegarlas según la necesidad del usuario. Se suma el AirCar, de Klein Vision, un auto que puede extender sus alas y volar sin problemas.

Los Speeders, que protagonizan una de las persecuciones más emocionantes de las tres primeras películas, son motos que levitan y que pueden desplazarse según lo que ordene el piloto. Aerofex ya ha trabajado sus propios prototipos de vehículos flotadores. Aunque ahora estén más orientados al desarrollo de drones pesados para la agricultura, ha continuado elaborando distintos modelos y que han ido cambiando su diseño. Eso sí, al momento de mostrar su trabajo, la firma de Estados Unidos confirmó su inspiración en la película. En el caso de tratarse estrictamente de levitación, lo más cercano serían los trenes de levitación magnética -maglev- en los que se ha estado trabajando en Asia en los últimos años.

Videojuegos en realidad aumentada

La realidad virtual (VR) es algo casi del día a día. Cada vez más son los dispositivos que se suman y las grandes compañías entran a competir directamente. Sony, Meta, Steam, entre otras, han querido dar el salto y han lanzado al mercado sus ofertas de headset de VR, pero en paralelo la realidad aumentada (AR) también ha buscado su espacio e impulsado incluso con el metaverso. En “Una nueva esperanza” se podía ya dar cuenta de eso. E incluso se podría decir que Lucas junto a su equipo fueron visionarios.

En una de las primeras escenas, ya encontrado Han Solo y los androides C3PO y R2-D2, este último se enfrenta a Chewbacca en una partida de “dejarik”, una especie de ajedrez holográfico (AR). Hoy en día, la disputa está entre los gadgets que proyectan la totalidad de las imágenes en el lente y aquellos que proponen una visión parcial de la realidad. Aún es una tecnología que está en pleno desarrollo, pero el gran objetivo de las empresas es, aunque no explícito, eliminar las barreras físicas y que la tecnología conviva con el mundo tangible.

Hologramas en la vida real

La primera aparición de la princesa Leia es a través de un holograma proyectado por R2-D2. Y ese es solo el inicio, porque lo que ha seguido en la saga cinematográfica ha sido una demostración de los múltiples usos que podría tener esta tecnología. Envío de comunicados, reportes militares, visualización de distintas zonas en tiempo real, entre otras.

En la actualidad, también se ha visto el potencial, pero en la industria del entretenimiento y no necesariamente como sucede en Star-Wars. Como por ejemplo el denominado fantasma de Pepper. Conocido es el caso de la “cantante electrónica” Hatsune Miku, que hace sus conciertos en vivo con hologramas, pero tanto y más conocidos son la presentación de Madonna en los Grammys de 2006 junto a la banda digital Gorillaz, el show de Tupac en el Coachella de 2012, y el espectáculo de Michael Jackson en los Grammy de 2014. A estos se les denomina ”hologramas flotantes”, pero son evidencia que la industria está encaminada a eso.

Tan lejos, tan cerca

Distintos teóricos de reputadas universidades se han preocupado de dejar en evidencia que lo presentado en la saga Star Wars está más lejano a la realidad que cercano. Muchas explosiones se vieron en la primera trilogía, y luego en los filmes que le siguieron, pero... ¿Cómo serían posibles sin oxígeno en el espacio? No sucederían. O, al menos, no a esa magnitud. Y la misma duda se replica con el sonido de las naves, que viajan de hecho a altas velocidades por el espacio exterior y cuyos efectos son parte esencial de la saga. Pero se necesita un medio físico también para su propagación. Nuevamente sale a la palestra la ausencia del aire. Simplemente, en el mundo real, no se escucharían.

Eso sí, hace unos años un grupo de científicos del MIT crearon un medio con el cual un grupo de fotones “interactúan entre sí con tanta fuerza, que lo hacen como si tuvieran masa y se unen para formar moléculas”. En su momento, distintos medios fantasearon con la idea de, con este precedente, algún día poder fabricar sables de luz como los de “Star Wars” y, en respuesta a eso, un vocero de los investigadores confirmó que la analogía no era tan incorrecta. De llegar algún día ese tipo de tecnología a las manos de los usuarios comunes, han de quedar unas cuantas décadas por delante.