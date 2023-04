Cómo la nube potencia el trabajo para ilustradores y fotógrafos

La nube está al alcance de la mano. No solo para las grandes empresas, sino también para los usuarios particulares. Estén vinculados o no a las industrias o sectores productivos, el almacenamiento en la red, poder “llevar a cualquier lado” una base de datos sin necesitar un contenedor físico ya es algo del día a día.

Fotógrafos, generadores de contenido o ilustradores, entre otros productores vinculados al contenido gráfico, lo utilizan para reducir el uso de dispositivos externos de memoria, e incluso como un respaldo en caso de emergencia.

Sao Paulo, 3 de enero. Cerca del medio día. El panorama es una multitud andante. Miles de ciudadanos y visitantes despiden a Pelé, astro del fútbol brasilero fallecido el 29 de diciembre. Desde la jornada anterior la escena estuvo atiborrada de gente. El movimiento era difícil, y cientos de reporteros gráficos registraban una de las despedidas más sentidas del deporte latinoamericano.

Entre ellos, un fotógrafo local de la Agencia AP seguía el cortejo fúnebre en ruta al cementerio Memorial Necrópole Ecumênica en Santos, donde reposarían finalmente los restos.

Matías Delacroix hizo el recorrido en moto, registrando cada momento, mientras al teléfono, del otro lado, le pedían una foto que sacó la jornada anterior durante el velorio, tomada con un dron. Querían el material en bruto, pero eso no lo tenía en físico, sino en un respaldo en la nube.

“Iba manejando, por un lado sacando fotos, y por el otro en el computador, porque me estaban pidiendo el material para ese mismo momento”, recuerda sobre la arriesgada maniobra. Porque, si bien la tecnología es una solución, existen también ciertos problemas que hay que ir sorteando.

En la imagen, la fotografía que Matías Delacroix realizó en el velorio de Pelé, en enero. Quizás la única de la instancia capturada con un dron.

Los distintos usuarios pueden recurrir a la tecnología cloud desde cualquier lugar del mundo... Siempre y cuando exista una cobertura a internet que así lo permita. El almacenamiento puede ser casi infinito, dependiendo del servicio al que se acceda, con cientos de gigabytes para los cibernautas e incluso terabytes.

Que sea un sistema de reserva virtual no solo significa que es un repositorio que estará disponible solo en internet. Gran parte de las plataformas facilita la descarga y el sistema “offline” de los documentos —y activar que queden fuera de línea también, para recurrir a ellos sin estar conectado—. Pero eso fue justo el primer impedimento para el fotógrafo Matías Delacroix.

“Empiezo a buscar en mi nube, pero el celular no me conectaba a internet... En eso, un compañero de la agencia me comparte red; ahí recién pude mandar la foto rápido, porque estaba en un clima de bajarme de la moto, sacar más fotos, tomar los detalles del ambiente, y era todo una locura”, recuerda el reportero gráfico.

La señal de internet siempre será uno de los temas más relevantes, pero que de todas maneras no pone en cuestión la practicidad y necesidad de este tipo de tecnologías para los distintos oficios.

Delacroix apunta al tema de la seguridad para su sector. Por ejemplo, como los reporteros gráficos viajan de un lado a otro a nivel nacional o en el extranjero, es mucho el riesgo de andar con su equipamiento y además la posibilidad de perder todo el material, sea por desperfectos de los equipos o por robo.

Trabajar desde donde esté

En el caso del mundo gráfico, una de las ventajas mayores es la certeza de tener cierto respaldo en la red, y que se necesitaría sólo una conexión a internet para enviar un enlace de descarga o un archivo.

Pero en el mundo de la ilustración se suman otras virtudes de la nube. Amancay Nahuelpán, artista mapuche-canadiense para DC Cómics, comenta que para su rubro es uno de los puntos más relevantes.

Todas sus entregas, especifica, las hace a través de un sistema cloud. “Con mis editores, por ejemplo, cuando se termina una página de un cómic, se sube directamente a la nube y ellos ahí la descargan, para que así el colorista pueda enviar el progreso del trabajo en equipo”, comenta el artista, que ha estado involucrado en historias de Mujer Maravilla, Batman y The Flash, entre otros. Además, señala que este tipo de tecnologías facilita la realización de un trabajo más eficiente.

Amancay Nahuelpán ha trabajado en historias de distintos héroes DC. Desde 2014 trabaja directamente en la nube, para así agilizar los procesos de entrega con sus editores en DC Cómics.

“Es todo mucho más expedito, en vez de estar adjuntando documentos en un correo electrónico y todo lo demás, que quita tiempo, y obviamente te ocupa más espacio en un correo”, apunta Nahuelpán. En ese sentido, recalca, que “ayuda mucho para acceder a cientos de dispositivos... Si trabajo en el computador, puedo seguir en el iPad o descargar ese archivo desde cualquier otro equipo”.

“A veces salgo de viaje y tengo que seguir trabajando en una página que empecé en el computador, para después seguirla directamente en el iPad; todo es gracias a los sistemas cloud”, comenta.

Aunque existan dispositivos externos de almacenamiento, que pueden soportar teras y teras de información, asegura que cuando se le quemó un disco duro externo fue que se dio cuenta que necesitaba una herramienta en la nube. “Perdí casi el 90% de los archivos”, recuerda.

Desde eso, prescindió completamente de los discos duros externos, y optó por tener la nube como respaldo. Eso fue a mediados de 2014, y desde entonces ha mantenido esa modalidad de trabajo.

“Nunca me ha dado complicaciones y siempre ha sido muy expedito. “Tener acceso directo a los archivos del teléfono al computador, y así también al iPad y otros equipos, es algo que encanta y nunca he tenido percance alguno”, afirma.