Educación tecnológica: el futuro de la fuerza laboral

Con la pandemia, los procesos de transformación digital han trascendido más allá de las organizaciones, generando la disposición de una mayor variedad de soluciones tecnológicas, a precios accesibles y con mejores rendimientos, tanto para pequeñas empresas como personas naturales y estudiantes. Esta nueva realidad implica la generación de un importante número de nuevos empleos especializados, los cuales no serán fáciles de llenar si no se cuenta con el personal capacitado para ello.

De acuerdo al Informe The Future of Jobs Report 2020 del Foro Económico Mundial, para 2025 la automatización creará 97 millones de nuevos empleos relacionados principalmente con la Inteligencia Artificial y el Big Data, pero destruirá 85 millones en otros ámbitos. Por lo tanto, la tecnología impulsará la creación de mayor cantidad de puestos de trabajo a nivel mundial de los que desaparecerán, pero la clave está en que estos serán especializados.

Considerando la evidente expansión de estas y otras tecnologías, es importante colaborar con el proceso de capacitación y recapacitación de las personas, generando las instancias para fortalecer sus conocimientos, preparándolas para este nuevo mundo laboral.

Un ejemplo en esta línea es el programa Oracle Next Education (ONE), que desde el 2020 funciona en Brasil y este año se expandirá a todo Latinoamérica, con foco en educación sobre lógica de programación, front-end, Java y habilidades blandas. Este plan busca capacitar en un año a alrededor de 40.000 personas que no pueden acceder a educación formal por que no cuentan con los recursos. Serán cinco personas por cada contrato firmado por Oracle en la región.

Lo cierto es que la adopción de nuevas tecnologías en el mundo empresarial ha hecho que las competencias requeridas en los perfiles profesionales sean cada vez más específicas y estén enfocadas en satisfacer las nuevas necesidades del mercado. Datos del Foro Económico Mundial muestran que, para 2025, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, la autogestión del aprendizaje activo y el diseño de tecnologías y programación harán parte de las 10 habilidades del futuro.

Este tipo de iniciativas son un punto de partida para construir una sólida cultura de capacitación, en un contexto en el que sabemos que América Latina tiene grandes desafíos sociales por delante. Las grandes organizaciones debemos promover la adopción de estas nuevas habilidades, pero sobre todo debemos contribuir a disminuir brechas, teniendo claro que la democratización de la tecnología es fundamental para la nueva economía digital.