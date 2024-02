El éxito del streaming desafía el futuro del consumo lineal de TV

A nivel mundial durante 2023, Netflix, YouTube, Disney, Prime Video y HBO Max totalizaron más de 676 millones de descargas. En Chile, entre quienes consumen video on demand, un 72% dice usar Netflix, seguido por Youtube Premium con 23%, Disney+ con 20%, Prime Video, 19%, HBO Max 17% y Star+ con 15%, de acuerdo a cifras entregadas por el CNTV.

Estas plataformas de streaming, conocidas como OTT (Over The Top), ganan cada vez mayor espacio en el total de horas de visualización. De acuerdo con Kantar Ibope, los ratings de la televisión lineal en Chile cayeron 38% en los últimos cuatro años. Esta tendencia no es exclusiva de Chile, sino que se reitera en grandes mercados como Estados Unidos, donde el streaming ha crecido un 10% entre 2020 y 2023 y hoy se sitúa en un 52%.

La televisión de pago se enfrenta al desafío de encontrar un equilibrio ideal de su oferta para que cada cliente encuentre lo que busca en tiempos en los que el consumidor de contenidos nunca tuvo un acceso tan amplio a la entretención.

Cristián Novoa, gerente de Contenidos de VTR, sostiene que la evolución en el consumo de contenidos de televisión es un fenómeno que llegó para instalarse.

“Esto nos ha obligado a tener una estrategia coherente con las conductas de consumo de las personas y es lo que nos impulsó hace un par de años a incorporar servicios on demand y de streaming como HBO Max en todos nuestros planes”.

Explica que esta es una de las razones por las que en el país VTR haya estado históricamente a la vanguardia de la industria de la televisión de pago. Su propuesta de valor consiste en renovarse permanentemente de acuerdo con la preferencia de sus clientes y trabajar la flexibilidad, que es, sin lugar a duda, la primera condición para llegar a las audiencias.

En su propuesta de valor, como parte del plan estándar, el cliente tiene plataformas de streaming incluidas, funcionalidades smart, canales premium, y lo mejor del cable tradicional con contenido de todos los géneros.

“Creemos que el éxito está en equilibrar nuestra propuesta y revisarla de acuerdo con estas tendencias. La industria de pago está integrando OTT’s y redefiniendo la proporción del contenido lineal con el streaming. La curatoría de los mejores contenidos a un precio conveniente se hará cada día más desafiante”, explica Novoa.