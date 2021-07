El explosivo aumento del mercado orientado a los veganos

Según The Economist, la población que se declara vegana -es decir, que no comen nada de origen animal-, se sitúa mayoritariamente en aquellos que tienen entre 25 y 34 años. Sí, la generación denominada millennial. Este grupo lleva la delantera respecto a la conciencia por el medio ambiente y en la forma de alimentarse. Es por ello que, además, han cambiado paulatinamente la industria alimentaria dedicada a veganos, quienes han sumado esfuerzos para satisfacer las necesidades de estos consumidores.

En este contexto, en el año 2013 la fundación Vegetarianos Hoy, fundada por la periodista Ignacia Uribe, realizó un censo vegetariano-vegano que dio a conocer que la oferta de restaurantes y negocios para este grupo había incrementado, entonces, un 120%, aproximadamente. La fundación, que se encarga de certificar alimentos, ya ha constatado la existencia de más de 300 productos de origen nacional e internacional que cumplen con los requisitos para ser veganos, aunque también son consumidos por el resto de población. Estos productos van desde hamburguesas congeladas hechas en base a platas, quinoa o legumbres, mayonesa sin huevo, vinos veggie, entre otros, hasta cosméticos -jabones y cremas- que no maltratan animales para probar productos.

Juan José Tarud, dueño de la marca de vinos Don Juan José Wines, comenta que la industria ha tomado conciencia sobre la manera en que nos alimentamos. Tarud se declara vegano y explica que una de sus motivaciones para hacer el cambio alimentario fue ver que “en los mataderos suelen maltratrar a los animales vivos, no se hacen los procedimientos adecuado y les causan un estrés altísimo antes de sacrificarlos, pese a que tienen profesionales que están ahí para fiscalizar”.

En este sentido, Tarud indica que la gente, mayoritariamente, “no sabe que no todos los vinos son aptos para veganos. El proceso de clarificación del vino se hace mayoritariamente con geles a base de huesos de animales que, al ser hervidos a alta temperatura, se transforman en gel. Por eso nosotros utilizamos gel a base de espárragos, ya que queremos entregar un producto más saludable y natural. apto para veganos. No queremos ser otra empresa más que maltrata a los animales”.

Matías Muchnick, cofundador de la marca NotCo -que tiene una línea de mayonesa, helado y leche-, explica cómo sus avances de la mano de la ciencia y la tecnología lo motivaron accidentalmente a tener una línea de productos de origen totalmente vegetal. “Nosotros entramos a la industria de alimentos porque sabemos que tenemos los avances científicos y tecnológicos que nos permiten crear una nueva forma de mirar la industria de alimentos que hoy está obsoleta. La industria actual mantiene una total desconexión entre lo que comemos y lo que creemos estar comiendo. Además, usan una manera muy ineficiente de alimentar a la población, lo que para mí es lejos lo más importante”, explica.

Muchnick cuenta que al preguntarse cuál era la manera más sustentable y rica de alimentar a la población, la respuesta fue: “Con plantas”. “Que seamos veganos es una consecuencia. La verdad, no nos llamaría veganos, sino creadores de productos en base a plantas”, ajusta el empresario, en cuyo negocio invirtió Jeff Bezos, fundador de Amazon. “Lo que hacemos es explorar el mundo de las plantas para entender qué combinación de ellas puede generar ciertas texturas, aromas, sabores y colores que no hubiésemos entendido antes si no hubiésemos tenido la tecnología con la que contamos ahora. Creemos que las plantas pueden generar el mismo sabor que hoy entregan las cosas de origen animal. También estamos preocupados de la nutrición porque lo que comemos hoy, si bien es rico, nos está matando”.

En este sentido, asegura que sacar al animal de la ecuación implica ahorrar hasta un 90% de recursos como agua, tierra y energía. Esta eficiencia al intentar alimentar a la población, asegura que es valorada por los consumidores, ya que a la gente sí le importa el cuidado del medioambiente en miras al cambio climático”. “Generar alimentos con plantas podría ayudar ante crisis como la devastación de los océanos, la deforestación y la extinción de especies. Todo eso es muy importante y es base de la razón de la existencia de NotCo”, dice Muchnick, asegurando que sus productos han sido un éxito en el mercado.

Más opciones para veganos

La marca estadounidense Hellmann’s decidió lanzar hace algunos una mayonesa vegana. El brand manager de la compañía en Chile, Raimundo Zamorano, explica que “en Hellmann’s creemos que tiene que existir un aderezo que mejore el sabor de nuestras comidas para todos y vimos que cada vez son más las personas que están tratando de reducir o eliminar su consumo de productos de origen animal. Pese a que en el mercado existen algunas alternativas, nos propusimos lanzar una mayonesa con el auténtico sabor de ésta y pensando también en democratizar estos productos con precios más accesibles”.

Otra marca importante que se asoció al cambio es La Crianza, quienes pasaron de las carnes y la parrilla a la línea “delicias del huerto”, ofreciendo alimentos como hamburguesas de soya, croquetas de verduras, tortillas de verduras, nuggets de verduras, milanesa de soya, entre otros.

Por último, los restaurantes también han debido adaptarse cada vez más a esta clientela. Un ejemplo de ello es la fuente de soda Dominó, quienes lanzaron un completo 100% veggie en 2019. Este completo no es sólo verduras, pues incorpora una salchicha vegetal con un sabor muy similar a la clásica de cerdo. Las hacen en base a proteína de trigo y de soya, además de aceites vegetales y varios condimentos que otorgan el sabor.

El mercado orientado a veganos ha crecido tanto que en barrios como Lastarria y otros en Providencia, Ñuñoa, Las Condes y Vitacura han surgidos negocios -como Planta Maestra– que se dedica a vender exclusivamente productos veganos: desde embutidos veganos (salchichas, salamé y otros) y repostería veggie (hay cuchuflis, tortas, alfajores y chocolates) hasta productos como empanadas, harina o incluso huevo vegano.

Para asegurarse de que el producto que consumes es vegano, existen dos tipos de certificaciones que acreditan productos tanto alimenticios como cosméticos: V-Label y Sello Vegano. En Chile, Vegetarianos Hoy es la única organización que cuenta con licencia para entregar el sello V-Label, tanto aquí como en Latinoamérica. Desde la fundación, explican que V-Label, de origen suizo, cuenta con reconocimiento a nivel internacional y con más de 20.000 productos certificados a nivel mundial. Su conocida V, de color verde con una hoja al lado derecho, se ha convertido en un distintivo que últimamente han integrado marcas como Starbucks, Hellmman’s, Rikü, y viñas como Viu Manent, Veramonte, Odfjell, Sutil, entre otras.