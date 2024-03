La disrupción empresarial gana adeptos por el mundo

A todas luces, la historia de Raven está marcada por apuestas. La primera fue la decisión personal de Juan José De La Torre, CEO de la empresa, por volver a Chile luego de casi 20 años de carrera en el extranjero, incluyendo un importante puesto en IBM en Dubai.

La segunda fue formar Raven, un spinoff de la consultora Virtus. Aunque el proyecto nació con la idea de crear un área de transformación digital, al poco tiempo escaló como una empresa separada que apuesta por la disrupción digital en sus clientes.

En palabras de De La Torre, el concepto de disrupción digital se refiere a “ayudar a organizaciones de distintos tamaños -pero normalmente son las líderes de mercado- a crear valor de manera disruptiva. O sea, de una manera no lineal, no transformativa, sino que más rápida”.

Las razones de porqué Raven apuntó a esta dirección tienen que ver con lo que estaba pasando en Chile hace unos años en materia de transformación digital. Según De La Torre, el entendimiento que tenía el mercado nacional sobre aquel concepto no era del todo correcto.

De La Torre considera que la transformación digital en Chile era insuficiente y ese fue el pie para el nacimiento de Raven. Fotografías: Pablo Sanhueza.

“Se asociaba transformar digitalmente con digitalizar y la mayoría de las organizaciones estaban haciendo eso. La digitalización es tomar un proceso que existe y volverlo digital, entonces mejora desde un punto de vista de su eficiencia. Y eso es como una droga para las empresas, porque al digitalizar generas eficiencia, que te impacta inmediatamente el estado de resultados. O sea, bajaste el costo pero no necesariamente estás vendiendo más. Pero cuando me enfoco en digitalizar y no en transformar el proceso, termino impactando negativamente la experiencia del cliente”, explica De La Torre.

Además de eso, el CEO de Raven, sintió que muchas empresas se dedicaban a hacer estrategias de transformación digital y muchas otras a la ejecución, pero faltaba servicios que funcionaran como un hilo conductor que fuera de principio a fin. “Era una tormenta perfecta para que realmente la transformación digital no despegara en Chile”, opina.

Impacto mundial

A raíz de este diagnóstico, Raven surge con la intención de ayudar las organizaciones a concebir y ejecutar nuevas ideas y elementos. El salto de transformación a disrupción estuvo inspirado en parte por las consecuencias que tuvo la pandemia a nivel empresarial, al demostrar que se podían adoptar nuevos comportamientos más eficientes cuando se entendía la necesidad de hacerlo.

Hoy en día, Raven es de las pocas empresas en el mundo dedicada 100% a este ámbito, experimentando un explosivo crecimiento de sus menos de tres años de existencia, teniendo actualmente sus oficinas principales en Madrid y sedes en México, Colombia, Alemania y Chile. También suman 110 empleados en todo el mundo y entre los clientes con los que han trabajado figuran marcas como Santander, Latam, Visa, Walmart, Oxxo y Sabadell.

Aunque cada cliente es un mundo nuevo, la manera de operar de Raven tiene una estructura común. Lo primero que se hace es identificar si la empresa asesorada necesita crear una propuesta de valor nueva o hacer crecer una propuesta ya existente.

Empresas como Santander, Latam, Visa, Walmart, Oxxo y Sabadell son algunas de las que han recurrido a los servicios de Raven.

“Ejemplo de lo primero es que un gran grupo financiero decide lanzar un neobanco, que sea una mezcla de un banco tradicional y una fintech. Eso es una nueva oportunidad que se crea desde cero. En el otro caso, marcas como Coca Cola, Ikea o Amazon, que son todos clientes con los que hemos trabajado, no necesitan que cambies su receta porque funciona bien. Pero la pregunta es ¿cómo puedo crecer más y capturar más valor? y la respuesta suele ser la disrupción”, dice.

Una vez definidos esos modelos de trabajo, se busca ejecutar el plan que se defina, incorporando una serie de variados ámbitos como capacidad de negocio, experiencia, diseño, creatividad, analítica, tecnología, operaciones o desarrollo.

Además, actualmente la empresa se encuentra consolidando tres ofertas de trabajo para sus clientes: Raven SaaS, donde profundizan en las posibilidades de los software como servicio; Raven Planet, para las empresas que quieran abordar temas de sustentabilidad; y Raven AI, donde se despliegan las oportunidades que entrega el uso de Inteligencia Artificial.

Reconocidos internacionalmente

Precisamente el producto Raven AI acaba de ser nominado como uno de los 18 finalistas del prestigioso premio AI World Series 2024, que reconoce a empresas que destacan e innovan con Inteligencia Artificial. En esta nueva edición del galardón Raven aparece como la única firma Latinoamérica presente en la última recta, que dará a conocer a su ganador el 7 de mayo en una ceremonia en Dubai.

Para De La Torre, algunas empresas están abusando del uso de Inteligencia Artificial.

Al respecto, De La Torre destaca que el enfoque de Raven en IA es distinto al más común en la actualidad. “Cuando empezó el furor de la IA, toda la gente empezó a decir que había que cambiar todo y meter todo en IA. Nosotros llevamos bastante tiempo usando IA y la vemos como una herramienta más. Es como un mecánico que tiene distintas llaves. No porque aparezca una nueva llave uno va a intentar meterla en todas las tuercas porque no funciona. Hemos observado que muchas empresas del área de servicios y consultoría, están intentando meter IA en todas las cosas, como antes intentaban meter el CRM en todo”, dice.

El CEO de Raven dice que el acercamiento de la empresa con la IA primero tuvo que ver con cómo podían mejorar su trabajo interno con herramientas relacionadas. Luego, empezaron a ver cómo podían generar productos o soluciones significativas para los clientes.

Para eso, dice que lo primero es identificar el nivel de desarrollo en que está cada cliente. En ese contexto, idearon cinco paquetes distintos, dependiendo de las necesidades de la empresa, desde una compañía que no tiene incorporado nada de IA, hasta una que quiera evaluar como su uso de la herramienta se desenvuelve en el los marcos regulatorios y riesgos del presente y futuro cercano.

Para De La Torre, ser finalista del AI World Series es un reconocimiento importante y especialmente significativo pensado en que se trata de una empresa chilena. “De cierta manera creo que estamos representando a otras empresas como Raven, empresas que no son mainstream, que no son la mismas de siempre, pero que pueden liderar a nivel mundial en áreas que son complejas”, valora.