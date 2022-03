Los nuevos televisores que buscan decir adiós a la caja de TV

Desde su irrupción, la televisión ha ido innovando y la calidad de la imagen ha escalado a los límites de la realidad. Pero uno de los detalles que no pasa desapercibido, y en el cual las compañías más trabajan, son los cambios de diseño de sus aparatos. Solo en la reciente CES 2022 hubo tres modelos que marcaron la diferencia y dieron ciertas luces de lo que se viene. Porque ya estamos lejos de los tubos catódicos y de las formas más tradicionales, y el concepto de “la caja” quedó años atrás.

En enero, en la mayor feria anual de tecnología de Las Vegas, donde las grandes empresas enseñan algunos de sus principales proyectos, LG mostró dos modelos que, desde fines de 2021, llamaron la atención. El primero, llamado StanbyMe, es un monitor táctil inalámbrico de 27 pulgadas, que se alimenta con una batería recargable con tres horas de autonomía y que, por unas ruedas ocultas bajo su base, puede seguir al usuario a cualquier rincón de su hogar.

Si bien no es un televisor convencional, la pantalla permite proyectar contenido desde los distintos dispositivos iOS y Android a través de la tecnología NFC, y suma un soporte para anexar el teléfono celular. Además de eso, permite la realización de videollamadas o conferencias, alejándose de las ya conocidas Smart TV. Curiosamente, solamente Chile dispondrá de este monitor en Latinoamérica. Además de su fácil transporte, puede girar, rotar e inclinarse, dependiendo del uso y comodidad que requiera el usuario.

Otro de los modelos que llamó la atención, y que era uno de los esperados de la compañía, fue el Objet TV. El televisor, que cuenta con un panel OLED Evo de 65 pulgadas, está diseñado de tal manera que no se soporta a sí mismo sobre su base, como sí lo hacen los antiguos televisores, sino que tiene que ser apoyado en una pared en un ángulo de aproximadamente cinco grados. Es algo similar a lo que intentó la compañía con The Frame y que volvieron a renovar en 2021, una de sus líneas con la que buscó que los usuarios se distrajeran de su TV cuando está no estuviese en uso y pudiesen proyectar en ella imágenes, fotografías u obras de arte, como si de un cuadro se tratara.

En el caso del Objet TV, ya no se trata necesariamente de imágenes proyectadas en la pantalla, sino que el modelo viene dotado de una tela que el usuario puede manejar a su gusto desde el control remoto y modificar su presencia en el monitor. Subir y bajarlo a su antojo y que al dejar de utilizarse prácticamente desaparezca. De hecho, puede dejarse de tal manera que solo un extremo de la pantalla se asome y muestre un reloj. Eso sí, el modelo aún no está disponible en el país, pero deja en claro en base a su diseño el cómo la compañía está buscando reducir al mínimo la presencia, pero sin desaparecer.

El Objet TV de LG incluye una tela que se maneja con el control remoto. Cuando no se utilice, la pantalla de 65 pulgadas puede cubrirse en su totalidad o dejar una sección donde se proyectará un reloj.

En la misma CES 2022, Samsung estuvo detrás de otro de los modelos que dio que hablar. El The Freestyle, un proyector que es al mismo tiempo un televisor de hasta cien pulgadas, se mostró como una alternativa para quienes quieren ahorrar en espacio para el hogar. Con una imagen que es capaz de escalarse al tamaño de la pared sin perder nitidez, el dispositivo tiene también la posibilidad de realizar un escaneo a las superficies y, en caso de tener muros o pintura de color, el video o imagen mostrada podrá adaptarse con inteligencia artificial para no perder su formato original, contando con calibración y nivelación automática. Además de proyectar imágenes, es también un altavoz inteligente y puede iluminar interior con distintos motivos.

La idea, al igual que los modelos de LG, ha sido poder reducir la presencia de la TV tradicional. Y en el caso del dispositivo de Samsung, en estricto rigor está pensado para la Generación Z y los millennials, pero también para grupos familiares que interactúen en interiores y exteriores, con un peso de menos de un kilo y con la facilidad de poder ser transportado al interior de una mochila. El aparato entrega también la posibilidad de mostrar contenido desde una Samsung TV, que puede estar prendida o apagada. De la misma manera, incluye algunas opciones de Smart TV, como servicios streaming integrados, además de la posibilidad de hacer cast y mirroring desde los distintos dispositivos iOS y Android.

The Freestyle, de Samsung, es un proyector inteligente y TV que logra llevar la imagen hasta cien pulgadas.

La innovación desde Oriente

Desde hace décadas es Oriente el que lleva la poste de la tecnología. Quizás desde siempre, de hecho. Pero en los últimos años ha sorprendido por sus avances y propuestas para el mercado. Que Samsung y LG sean algunas de las principales firmas tecnológicas no es de casualidad, porque justamente su lugar de origen -Corea del Sur- es donde se producen algunos de los más importantes desarrollos. Justamente estas dos son las marcas de electrónica de consumo que más televisores venden en el mundo, pro la segunda es la que se ha mostrado más experimental en los últimos años.

Tiempo atrás, fue la misma LG la que dio a conocer la primera tecnología para hacer una TV flexible y plegable del mundo, que se adaptaba perfectamente a las necesidades del usuario y su transporte. Eso fue en 2014, dio nuevas actualizaciones en 2016, y años después, en la CES 2019, mostró su Signature Rollable OLED TV R, un equipo que se enrolla y guarda automáticamente en un mueble que viene incorporado -una especie de rack-. Y el concepto sigue siendo el mismo, jugar con los espacios y solamente hacerse presente cuando es requerido.

La LG Rollable OLED TV, lanzada al mercado en 2020, hace que su pantalla desaparezca al interior de un mueble.

Pero Corea del Sur no es el único referente. Xiaomi, la marca china más importante del momento y que es denominada como el “equivalente a Apple” de Oriente, mostró en 2020 la que es la primera TV comercial transparente en el mundo, bajo la misma idea de jugar con los espacios y la posible contaminación visual al interior del hogar. No es ninguna novedad como un televisor plegable o que se esconde a sí mismo, pero el hecho que la Mi TV LUX permita ver a través de ella, apunta también a la economía visual.

Si bien el modelo está solo disponible en Asia y algunos países de Europa y la empresa aún no es de alta popularidad en algunos países, firmas como LG no tardaron en aparecer con proyectos o modelos del mismo tipo (como el Transparent OLED Signage), pero sin lugar a dudas fue la compañía liderada por Lei Jun la que dio el primer paso. De hecho, días después de su anuncio, Samsung también salió al paso, confirmando estar trabajando con la misma tecnología, pero esa vez para smartphones transparentes. Sobre este mismo diseño de Xiaomi, la empresa ha estado trabajando para poder expandirlo en los distintos continentes, pero es de esperar que los próximos proyectos logran la completa transparencia. El Mi TV LUX permite que el usuario ve a través de él, pero por la capa que contiene los diversos receptores y la tecnología que permite reflejar la imagen, cuando esta se apaga el color del cristal es mas bien oscuro.

La Mi TV LUX de Xiaomi se convirtió el primer modelo transparente en el mercado.

Mucho más allá de la calidad de la imagen, considerando que ahora están muy de moda los equipos con capacidad de proyección en 4K y 8K -e incluso hay modelos exclusivos de 16K de 146 pulgadas, a unos irrisorios US$1 millones en un modelo que Sony mostró hace unos tres años atrás-, pareciera ser mucho más relevante el diseño externo del televisor en sí. Si bien la calidad e videos, películas o transmisiones es relevante, ha ganado importancia para los usuarios cuánto están dispuestos a sacrificar de su espacio hogareño.

Que existan modelos prácticamente sin pantalla, como puede ser el The Freestyle de Samsung; o que pueda adaptarse y esconderse, así como el Rollable de LG; e incluso donde se pretende tan la alternativa de ver a través del monitor, como la Mi TV LUX de Xiaomi, es clara evidencia de hacia dónde está el horizonte del consumidor. Mucho más en un periodo donde, en el pospandemia, los propios usuarios buscarán de una u otra manera alejarse de las pantallas convencionales. Evidentemente la actual saturación por el trabajo a distancia, la entretención vía streaming, o los distintos dispositivos móviles, serán parte de esa crisis y posterior reacción en la que en el hogar se busque tener un lugar donde entrenerse o ver películas, mas que no esté siempre presente, como sí podían hacer las tan clásicas “cajas”.

Sumado al diseño, están también algunas de las potenciales funciones que podrían tomar impulso en los próximos años y que prometen alejarse del concepto tradicional que tenemos de televisor. Por ejemplo, hay algunos que están experimentando con la inclusión de cámaras web en sus televisores, como Amazon, pero también hay otros como Google o Samsung que incluyen a sus equipos la posibilidad de anexar cámaras externas para grabar videos o realizar transmisiones. Y es aún una posibilidad en desarrollo, porque evidentemente si se quiere realizar una videoconferencia, será más cómo hacerlo con una pantalla pequeña o una cámara no incorporada, para así mostrar solo el rostro. Y que es justamente una de las críticas a estos modelos.

Y otros han sido más aventureros. Como las consolas de videojuego están también en una reformulación, lidiando entre lo digital y lo físico, hay compañías como LG y Samsung que están sumando a sus equipos la opción de modo de juego, y aunar en esa sección videojuegos y distintas plataformas. Incluso sistemas para videojugar en la nube, que es una tendencia que podría escalar en los próximos años y algunos modelos de TV ya lo permiten sin consola que intermedie.

Una mención merece la marca japonesa Sony, que pensando en transformar sus modelos de televisores equipos más sustentables, en la CES 2022 mostró su Bravia XR 2022. Solo por nombres algunas de sus características, la nueva línea incluyó entre sus lanzamientos la Bravia CAM, que permitirá a los usuario realizar control de su televisor a través de gestos con las manos, subir el volumen, cambiar lo que está viendo, entre otras opciones. Y no de forma táctil, sino con gestos aéreos que captará a la distancia. Además, automáticamente calibrará su brillo de acuerdo a la iluminación en la habitación, para así también reducir el consumo de energía. A esto, añade que seguirá con el lente a quien esté mirando la pantalla y, en caso de moverse o trasladarse, dirigirá el audio hacia su ubicación.