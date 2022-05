El Café Diario: ¿Cómo llega el presidente Boric a su primera cuenta pública?

A menos de tres meses de llegar a La Moneda, el presidente Gabriel Boric mañana realiza su primera cuenta pública ante el Congreso, mientras enfrenta diferentes tensiones: una caída importante de popularidad, crisis de seguridad y en materia económica, complejidades en sus coaliciones y, como si fuera poco, un proceso constituyente en su etapa final. Con un programa de transformaciones ambicioso, el mandatario mañana revelará una hoja de ruta en la que deberá combinar, seguramente, los desafíos inmediatos con las tareas de largo plazo.

Ha sido un inicio de gobierno intenso, donde la generación sub 40 que irrumpió en la primera línea de la política chilena ha debido ajustar sus expectativas iniciales a las dificultades propias del poder. Mañana, el presidente le hablará al país ante un Congreso donde no tiene mayoría y donde, al menos hasta ahora, no ha logrado articular a su favor a las fuerzas progresistas. Lo que diga y deje de decir será especialmente relevante para comprender los pasos de un presidente que, desde la primera vuelta presidencial, ha tenido que tomar definiciones en vista de las nuevas circunstancias.

Para hablar sobre lo que podemos esperar de la primera cuenta pública de Boric, conversamos hoy, en El Café Diario, con Noam Titelman, investigador asociado del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, panelista de radio Duna y uno de los fundadores del Frente Amplio.