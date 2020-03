Valparaíso y el triunfo del caos

¿Qué tiene Valparaíso? A fines del año pasado, con partes de la ciudad destruida por la violencia y otras consumidas por el fuego, el profesor Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencias Naturales en 2002 y director del Centro interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso, propuso una teoría. Esta es la historia de un edificio que no está. De un sitio eriazo esperando la grandeza. De un Estado que no se pone de acuerdo consigo mismo. Y de un hombre de ciencias que, aunque a veces lo parezca, no está dispuesto a resignarse.