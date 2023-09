50 años del Golpe en el Senado: Latorre dice que no habrá una “versión oficial” y valora “esfuerzo” de Coloma “sabiendo que tenemos miradas distintas”

El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, se refirió este jueves a los preparativos en el Senado para la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, asegurando que ha primado el “buen tono” en las conversaciones en torno al acto que se realizará el martes 12 de septiembre.

El parlamentario, quien a mediados de agosto, tras el tercer cambio de gabinete del Presidente Gabriel Boric, presentó su renuncia a la presidencia del partido del Frente Amplio-las próximas elecciones de la colectividad serán a fines de septiembre para elegir nueva directiva-, recalcó que ese ambiente se ha mantenido incluso con todo el espectro político representado en la Cámara Alta, desde republicanos hasta el Partido Comunista.

Asimismo, valoró el esfuerzo del presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), a pesar de las diferencias que existen entre las fuerzas políticas al interior de la corporación.

“Del arco de la izquierda elegimos a Coloma como presidente del Senado, un acuerdo administrativo, sabiendo que le iba tocar presidir en el año en que se conmemoran los 50 años del Golpe de Estado, es una variable que la conversamos, fue consciente. En ese caso, valorar, en mi caso se lo he dicho personalmente al senador Coloma, que él ha hecho un esfuerzo sabiendo que tenemos posiciones y miradas distintas”, recalcó en entrevista con Radio Universo.

En esa misma línea, destacó que el senador de la UDI, por ejemplo, “entiende que Allende no solo fue Presidente de la República, fue senador, presidente del Senado, tiene una hija colega nuestra, Isabel Allende”.

Sobre la actividad que prepara la Cámara Alta, Latorre planteó que no habrá una “verdad oficial”: “Estamos en esas conversaciones, no puedo dar muchos detalles porque sería pasar a llevar a la mesa, han habido conversaciones de muy buen tono. Hay tesis distintas, no vamos a decir que esta es la versión oficial, pero sí podemos generar algún acto, un espacio de reflexión, pero vamos a hacer algo como Senado”.

“Cada uno verá si adhiere o no y en qué tono lo hace, pero buscando generar una reflexión de alto nivel”, agregó

En concreto, el senador de RD apuntó que “cada cual va a dar su mirada, algunos pondrán énfasis en Allende y la importancia que tiene para hoy como legado, otros las causas que llevaron al Golpe, la intervención de Estados Unidos. Ojalá el debate sea con altura de miras, sin agredir, ni descalificar, poniendo los puntos, es legítimo que en democracia tengamos miradas distintas, el desafío de la democracia es que entre quienes pensamos distintos podamos tener puntos de encuentro”.