Más de 600 observaciones: Comisión Experta finaliza discusión sobre cambios a la propuesta constitucional e inicia votaciones

A eso de las 13:23 horas de esta tarde, los 24 expertos del Consejo Constitucional terminaron de discutir las 622 enmiendas que se ingresaron para modificar la propuesta de nueva Carta Magna.

Tras los fracasados intentos por encontrar un acuerdo transversal entre las fuerzas que componen el órgano, durante esta jornada los comisionados votarán hasta total despacho las observaciones a la propuesta constitucional.

Cada sector ingresó indicaciones por su lado y -en el pleno- solo sobrevivirán las que tengan al menos 14 votos. Todo lo que no logre 3/5 será rechazado y, por lo tanto, la norma equivalente del texto del Consejo será confirmada y no se podrá modificar nunca más.

La Comisión Experta empezó cerca de las 14:30 horas las votaciones y se estima que a cada observación se le entregará aproximadamente un minuto de presentación. En concreto, será una sesión de 10 horas y se calcula que culmine entre 2:00 a 3:00 del viernes.

Últimos balances

Durante las deliberaciones de la mañana, el comisionado Alexis Cortés (PC) señaló que con sus observaciones buscaría “evitar consagrar normas que pongan en peligro los avances legislativos recientes, evitar constitucionalizar o inconstitucionalizar políticas públicas, incluso aquellas que no me gustan, buscar coherencia con los tratados internacionales de derechos humanos que Chile ha firmado, por ejemplo en materia de derechos laborales y sociales; y sobre todo dejando abierto al debate democrático aquello que no se debe cerrar forzadamente en una Constitución”.

Por su parte, Carlos Frontaura (Partido Republicano) dijo no estar satisfecho con el borrador, pero aseguró que -a su juicio- sería “mejor” que la actual Constitución. “No puedo decir que es un texto perfecto porque no lo es. No puedo decir con convicción que me interpreta completamente o que cada uno de sus detalles, incisos o definiciones son exactamente como yo los habría redactado, porque eso no es así y tampoco es posible, pero es mejor que el texto vigente en muchos sentidos”.

Con el patrocinio de Renovación Nacional, Teodoro Ribera sostuvo que la propuesta del Consejo “no es un texto partisano porque, por un lado, ha existido un pleno respeto para que se planteen por todos los participantes sus propias opiniones, y no lo es también porque expresa el texto en sí mismo miradas disímiles, diversidad de pensamiento”.

“Hay una parte muy sustancial en que uno puede verse reflejado y en otras se ve menos reflejado, porque no expresa una sola mirada de vida, sino que permite que las personas, cada uno en el marco de su propia libertad personal, de su compromiso social, construya la suya. Estamos, por tanto, ante un texto profundamente democrático, sólido y moderno, que responde a lo que Chile necesita” defendió el comisionado.