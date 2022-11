Cámara de Diputados rechaza indicación que impide acceso a gratuidad por un año a sancionados por Aula Segura: pasa a comisión mixta

Tras no alcanzar los votos necesarios en la Cámara de Diputados, este lunes pasó a comisión mixta la indicación opositora que señala que los estudiantes que hayan sido sancionados por la Ley Aula Segura no podrán recibir los beneficios asociados a la gratuidad en educación superior por el plazo de un año.

La norma, incluida en la partida presupuestaria de Educación y que había sido aprobada el pasado 24 de noviembre en el Senado, alcanzó 69 votos favorables, 65 en contra y seis abstenciones.

Las discrepancias que surgieron en la Cámara Baja durante la jornada serán vistas por una comisión mixta integrada por los diputados Frank Sauerbaum (RN), Gastón Von Mühlenbrock (UDI), Jaime Naranjo (PS), Gael Yeomans (CS) y Boris Barrera (PC).

La discusión

Con antelación a la votación, el diputado RN Diego Schalper había acusado al oficialismo de tratar de impedir que se aprobara esta indicación promovida por la oposición, e hizo un llamado a sus pares a no ser “cómplices pasivos” de la violencia en las aulas.

“Hemos escuchado, esperamos obviamente que no se exprese así en la votación, que las bancadas oficialistas estarían pidiendo votación separada y, además, rechazar esta indicación que se habría presentado respecto de Aula Segura”, sostuvo el secretario general de RN.

Tras conocerse el resultado de la votación, Schalper sostuvo que “es lamentable que el gobierno haya logrado rechazar una indicación que buscaba contribuir al mejor clima escolar en los colegios. Es increíble la complicidad pasiva que se observa con la violencia de los liceos de Santiago”, cerró.

En la vereda contraria, la diputada PC Daniela Serrano afirmó, durante la discusión en la Cámara, que la indicación promovida por la oposición “solo evidencia el clasismo en el sector”.

“Con indicaciones como estas no hacen más que afirmar, una vez más, que no les interesa la educación pública. Quienes respaldan esta indicación no les preocupa la convivencia escolar ni la violencia que enfrentan las comunidades educativas, y de esta manera demuestran que no son capaces de entender, de manera integral, cómo se deben abordar este tipo de situaciones”, sostuvo la legisladora.