A un año de la muerte de Teillier: los episodios que han marcado la pedregosa relación del gobierno con el PC al mando de Carmona

Este jueves 29 de agosto se cumplió un año de la muerte del líder histórico del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier. La figura política arrastró por largos meses un complejo cuadro de salud debido a secuelas producto del long Covid, que finalmente provocó su deceso esa madrugada.

El fallecimiento de Teillier derivó en diversas reacciones del mundo político, incluso el Presidente Gabriel Boric decretó dos días de duelo nacional en homenaje al otrora timonel de la tienda oficialista.

“Como homenaje a su entrega a Chile durante toda su vida, y a su incansable esfuerzo por construir una sociedad más justa, como Presidente de la República he decidido decretar en su honor duelo nacional”, expresó el Jefe de Estado un años atrás.

En sus condolencias, el Mandatario destacó al dirigente como un referente del PC y enfatizó que “cumplió un rol esencial en la formación de distintas generaciones” de militantes de la colectividad.

Pero más allá de los homenajes de despedida y muestras de afecto desde el sector, en lo político la muerte de Teillier condujo a un nuevo liderazgo en el Partido Comunista, asumido por Lautaro Carmona, quien fuese secretario general del fallecido presidente. Y con esto, una manera distinta de relacionarse con la administración de Boric.

Régimen en Venezuela

Son al menos tres los principales episodios que han marcado la pedregosa relación del PC al mando de Carmona con el gobierno.

La tensión más reciente se produjo por las diferencias entre la colectividad y el Ejecutivo en torno al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Esto, luego de los cuestionamientos a la entrega de resultados de las elecciones presidenciales en el país caribeño, cuyas instituciones dieron como ganador al actual gobernante.

El Jefe de Estado fue uno de los primeros líderes de la región en plantear dudas por la falta de actas para ratificar los resultados de los comicios, señalando que para él no hay dudas “que se han robado la elección” y que “no hay independencia ni separación de poderes en Venezuela”. Por lo que Chile seguirá “defendiendo que el triunfo autoproclamado de Maduro no puede ser reconocido”.

Luego el Mandatario fue más allá. Ante el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que confirmó los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio, por primera vez calificó al régimen de Maduro como una dictadura.

No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo solo comparable con el de Siria producto de una guerra”, escribió en su cuenta de X.

Si bien la comisión política del PC se decidió que, institucionalmente, por ahora no reconocerán el triunfo “autodeclarado” de Maduro, fijando cierta neutralidad ante la cuestión venezolana que hoy divide a la militancia comunista, su actual líder entregó declaraciones que tiñeron esa postura.

Carmona, el pasado domingo en TVN, abiertamente discrepó de lo expresado por Boric y señaló que el régimen de Maduro “no es dictadura”. “Nosotros no compartimos (esa afirmación del Presidente), no tenemos esa conclusión. (...) Es una lectura distinta y que la hacemos con respeto”.

Operativo en Villa Francia

Otro episodio que generó una grieta entre el Partido Comunista de Carmona y el gobierno fue el operativo policial realizado a principios de julio en Villa Francia, en que se encontró un arsenal de armas.

Los primeros cuestionamientos surgieron de la tienda comunista hacia el Ejecutivo, en particular hacia el Ministerio del Interior liderado por Carolina Tohá. Es que tras el despliegue de las fuerzas policiales, dirigentes del PC, entre ellos su timonel, criticaron el actuar de la secretaría de Estado. Incluso, el presidente de la colectividad pidió que “exista absoluta y plena transparencia” desde dicha cartera.

Los cuestionamientos del PC obedecieron a que el operativo del OS-9 Carabineros se realizó en una zona emblemática para el partido y los movimientos de izquierda, y que dentro de los domicilios allanados se incluyó dependencias de la radio Villa Francia y del comedor popular que lleva el nombre de Luisa Toledo.

Ante esto, las respuestas más duras vinieron de la propia Tohá. La jefa de gabinete apuntó que le sorprendía y preocupaba que haya “desconfianza” desde un partido oficialista. “Esto no fue un montaje”, retrucó en T13 Radio.

Tohá además reconoció que con el PC “efectivamente han sido varias diferencias complejas el último tiempo, que se han sumado una a otra”.

Salida de Lagos de Interior

Es que previo a la controversia por Villa Francia, el camino entre la colectividad y el Ejecutivo ya se había bifurcado debido a la salida de Juan Andrés Lagos, figura histórica e integrante del comité político del PC, como asesor de la subsecretaría de Interior, encabezada por Manuel Monsalve.

La tienda acusó públicamente que se habían enterado por una nota de La Tercera de la desvinculación de Lagos, acusando la nula comunicación que hubo desde La Moneda para darle aviso de la decisión. Una determinación tomada luego que el ahora exasesor protagonizara distintas polémicas vinculadas a dichos sobre el estallido social, la relación de Chile con Venezuela, el caso de Ronald Ojeda y la detención del alcalde de Recoleta -muy cercano a Lagos-, Daniel Jadue.

En una larga vocería por el tema, el líder PC dijo: “No quiero imaginar medidas que tengan connotación anticomunista, sí las imagino para la derecha”, como parte de los argumentos usados por el equipo de Monsalve para desvincular a Lagos.

Quien salió a responder esos cuestionamientos fue el propio Monsalve, que contradijo las declaraciones de Lagos, al asegurar que le comunicó personalmente sobre su remoción.

“En materia laboral tengo una práctica más allá del rol que me corresponde hoy día como subsecretario del Interior: Todas las personas que dependen directamente de mí, siempre hablo con ellas previo a contratarlas. Y si en algún momento considero necesario terminar esa relación laboral, siempre hablo con ellos previo a terminar esa relación. No hay excepción al respecto, ninguna”.