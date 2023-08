Abogada de RD por Democracia Viva: “Esto no se va a convertir en un caso de financiamiento irregular de la política”

Este domingo la abogada de Revolución Democrática (RD), Libertad Triviño se refirió a los líos de platas que involucran a reparticiones del Estado y a organizaciones sin fines de lucro, y que afectan principalmente a militantes de RD.

La abogada fue tajante al señalar que Revolución Democrática “como organización no tiene esta política, esta forma de operar, yo puedo asegurar que no hay una institucionalización de este mecanismo”. Esto luego de que se salieran a luz la serie de convenios firmados por Daniel Andrade y Carlos Contreras, ambos en ese momento militantes de Revolución Democrática.

Triviño, además, dijo que se revisaron todas las cuentas del partido, “y mis representados me han asegurado que no hay ningún peso ni de esta ni de otra fundación que haya llegado a Revolución Democrática”.

Sin embargo, aclaró que a nivel de militancia no se ha hecho esta revisión.

Con todo, la abogada querellante afirmó que “Democracia Viva no se va a convertir en un caso de financiamiento irregular de la política ni de RD, no sé si pueda haber un caso de financiamiento irregular de la campaña de una persona o individuo que esté involucrado en este caso, pero de RD no”.

“Cuando me refiero que cualquier militante pueda haber aportado dinero a la campaña es como tú, yo, pueden haber aportado en el momento en que por ejemplo la campaña del Apruebo, no estoy diciendo que haya una triangulación de dinero en ningún caso”, explicó.

“Entonces no se va a convertir en un caso de financiamiento irregular de la política ni de RD, no, eso está súper claro, lo hemos revisado y no va a aparecer eso”, sentenció Triviño.

“Había banderas rojas en los convenios”

Por otro lado, Triviño abordó las declaraciones entregadas el pasado viernes por Daniel Andrade en el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, señalando que hay un aspecto que le pareció “concordante” con lo que han señalado desde Revolución Democrática.

“Hay algo que me pareció que es concordante con lo que nosotros hemos señalado, y es que él sostuvo que había mentido acerca de la experiencia de Democracia Viva en el tema habitación, construcción, vivienda, que es algo que también hemos señalado que se le ocultó a la directiva”.

La abogada sostuvo que el 6 de junio Daniel Andrade y Carlos Contreras tuvieron una reunión con la directiva nacional del partido, y en esa instancia, dieron cuenta de los convenios por $426 millones.

“En ese minuto la situación no es lo que conocemos ahora, pero sí habían banderas rojas, una de esas era el monto, 400 millones de pesos; otra bandera roja era que Democracia Viva tenía o no alguna experiencia en construcción; y el tercero era que sea un convenio de trato directo.

“Pero lo más llamativo era esto de la construcción, y en esa instancia lo que Contreras y Andrade aseguraron fue que tenían dos años de experiencia en terreno, y eso fue lo que aplacó un poco estas alertas respecto de la directiva”, añadió.

“Catalina Pérez no ha desmentido ni ha asegurado que sabía” del caso

En relación al nivel de conocimiento que tuvo la diputada de RD, Catalina Pérez, sobre los convenios firmados, Libertad Triviño hizo el punto en que “en este problema hay dos dimensiones, tenemos una dimensión ética o política y una dimensión jurídica. En cuanto a la ética, el partido ya se pronunció a través de su directiva, que acusó a Catalina Pérez y el Tribunal Supremo también se pronunció y la suspendió durante un año”.

“Otra es la jurídica, hasta ahora los antecedentes jurídicos indican que ella no está involucrada o no tuvo la injerencia suficiente con un interés económico pecuniario respecto de estos convenios. Eso tendrá que determinarlo el fiscal y los Tribunales de Justicia, pero con la información que hay ahora yo creo que están esas dos dimensiones claras”, aseveró.

Con todo, fue enfática en señalar que “doña Catalina Pérez no ha desmentido ni ha asegurado que sabía, y el senador Juan Ignacio Latorre ha sido súper enfático en decir que es poco probable que ella haya sabido. El tribunal supremo lo que sostuvo es que ella debió haber sido más proactiva en el minuto en que se enteró”.

Consultada sobre de qué se enteró la parlamentaria, Triviño respondió que eso “va a ser algo que va a determinar la Fiscalía”.