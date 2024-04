¿Afecta o no a los acuerdos? Los cálculos de La Moneda ante arremetida de Jackson contra la UDI

En enero, cuando el exministro Giorgio Jackson (Revolución Democrática) anunció que se querellaría por injurias contra el senador Fidel Espinoza (Partido Socialista) y el empresario Jorge Errázuriz también advirtió, a través de una medida prejudicial en la demanda civil, que estudiaría incluir a la bancada de diputados de la UDI y su directiva cuando tuviera todos los antecedentes solicitados.

En esa fecha, Jackson y su abogado, Miguel Schurmann, advirtieron a los ministros del comité político de los pasos que vendrían en el proceso judicial. La respuesta de La Moneda fue que tenía derecho a defenderse y recibió el respaldo del Presidente Gabriel Boric y el gabinete.

Este lunes, cuando finalmente ingresó la demanda contra los 23 diputados de la UDI -finalmente no incluyó a la directiva- no todos los ministros del comité político estaban enterados de la fecha, pero sí era un movimiento que tenían contemplado.

Por ello, nuevamente, la postura del gobierno fue respaldar la decisión del exdiputado -quien está radicado en Barcelona, España, haciendo clases- más allá de los costos políticos que pueda tener su jugada en un minuto en que el Ejecutivo negocia con varias dificultades para que se respete el cupo del Partido Comunista en la presidencia de la Cámara Baja y que busca desesperadamente avanzar en la reforma previsional.

En todo caso, pese a algunos cuestionamientos de los más díscolos del oficialismo por el timing, los ministros no cuestionaron la decisión de Jackson. Internamente han opinado que más allá de que pueda haber un aprovechamiento mediático, la demanda no cambia en nada la postura que pueda tener la oposición en las negociaciones. De hecho, han planteado a modo de ejemplo que cada vez que la derecha exige algo para abrirse a negociar no ha generado réditos.

Al ser consultado por si la demanda afectaba las negociaciones, Elizalde dijo, en Radio Duna, que ”no debería ser así por una razón muy simple, porque estamos hablando de una persona que no forma parte del gobierno y que como particular ejerce un derecho que le confiere la ley”.

Mientras que desde el entorno de Jackson aseguran que todo el proceso avanza según plazos judiciales y que no dependen de los tiempos políticos.

El ministro Elizalde aseguró que la demanda de Jackson no afectará a las negociaciones en el Congreso. Foto: Mario Téllez.

El endurecimiento de la UDI

Conocida la demanda del exministro Jackson, desde la bancada de la UDI se activaron rápidamente y se encargaron de entregar un mensaje al gobierno respecto de las consecuencias políticas de la arremetida judicial del exsecretario de Estado.

Así, desde el Congreso, el jefe de la bancada, Juan Antonio Coloma, citó a dos parlamentarios del oficialismo que se refirieron a las complejidades que puede traer la demanda para el oficialismo. “Es lo que dicen los parlamentarios oficialistas, el senador Fidel Espinoza, el diputado Jaime Araya, ellos parece que tienen claro que esto lo que viene a hacer es a emporcar el diálogo político que ya está suficientemente complejo”, aseguró.

El jefe de la bancada de los diputados independientes-PPD, Jaime Araya, había planteado que la demanda de Jackson “genera un problema político y eso él no puede sustraerse siendo una de las personas fundamentales del Frente Amplio, de que esto va a complejizar más el clima de diálogo que uno está tratando de establecer con la oposición en un momento complejo para el gobierno. Quizás no es el mejor momento que él ha elegido para reivindicar su nombre, y lo que va a generar, me parece, es un problema de entendimiento con la UDI”.

El diputado Felipe Donoso (UDI), en tanto, afirmó que “es imposible el diálogo con una coalición que ante la crítica política judicializa la persecución a los diputados de la UDI, principal partido de la Cámara de Diputados”.

“Giorgio Jackson se equivocó al tratar de judicializar una crítica política que se le hizo con franqueza y dureza. Esto dificulta los acuerdos con el gobierno, Jackson no es cualquier persona, si bien hoy día no forma parte del poder Ejecutivo, es un líder de este gobierno, fue el principal líder de oposición en el gobierno pasado del Presidente Piñera”, coincidió Henry Leal (UDI).

Al interior de la bancada, eso sí, existen miradas que matizan el endurecimiento. Por ejemplo, el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), planteó que “obviamente se enreda la relación con el gobierno porque un rostro, una figura de lo que representa el gobierno hoy día quiere judicializar las opiniones políticas, por lo tanto tendremos que ver en el caso a caso cómo va a ser nuestra relación con el gobierno”.