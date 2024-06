Agustín Iglesias (Ind.-UDI): “La derecha tiene una deuda con ofrecer un proyecto que se haga cargo de los problemas de hoy”

El independiente en cupo UDI Agustín Iglesias fue el vencedor de las primarias de Chile Vamos en Independencia tras vencer al histórico dirigente Rodrigo Barco (RN). Luego de ello, desde la colectividad liderada por Javier Macaya invitaron el lunes pasado al también concejal por esa comuna a un punto de prensa con la directiva y lo proyectaron como un nuevo referente en la derecha.

¿Cómo será la arremetida contra la candidata del oficialismo, Daniela Parada (Frente Amplio)?

Va a ser una campaña que muestre sin titubeos que tenemos un proyecto social que quiere lo mejor para Independencia. El Frente Amplio es la continuidad de una gestión que está muy desgastada, la del alcalde Gonzalo Durán, y espero convocar a todos que quieran tener un municipio distinto y que use todas las herramientas para enfrentar la delincuencia y la inseguridad.

La UDI lo proyecta como la renovación en la derecha. Hubo una puesta en escena en el partido con usted el lunes y el gremialismo se intenta acercar a su figura, pero lo cierto es que usted viene del movimiento “Solidaridad” de Diego Schalper (RN) y su cupo de concejal fue de RN.

Estoy muy agradecido de la UDI, que haya confiado en mí y haya apoyado mi candidatura, incluso aunque no pienso igual que ellos en todo. Para mí es una alegría que ellos digan que esta candidatura es la posibilidad de retornar al mundo popular. Siempre me he sentido parte de esa visión de derecha popular cristiana. Soy admirador de lo que fue la UDI popular, también algunos alcaldes como Manuel José Ossandón (RN). Hoy el sector político nuestro tiene una deuda de ofrecerle a Chile un proyecto que se haga cargo de los temas más importantes para el país. Me niego a creer que las justicias sociales son patrimonio de la izquierda.

¿Comparte esta idea de la UDI de que hay que dejar de estar atrincherados en el “barrio alto” y acercarse al mundo popular?

Sí, totalmente. Mientras tengamos que los principales liderazgos del sector se siguen sacando los ojos por las comunas que están en la élite, nunca vamos a entender los problemas que hay en el Chile de hoy día. No va a entender que tiene que ofrecer un proyecto. Si la derecha quiere arraigarse en el poder, tiene que entender que tiene que entregar un proyecto político que esté anclado a los problemas que tiene Chile hoy día.

El concejal y candidato a alcalde por Independencia, Agustín Iglesias (Ind.-UDI). Foto: Juan Farías / La Tercera.

¿Cómo seguirán en unidad después de una campaña que estuvo muy tensa, con enfrentamientos entre usted y Rodrigo Barco (RN)?

Las campañas siempre tienen algo de tensión, pero ahora hay que mirar para adelante y el rival nuestro es el Frente Amplio, el Partido Comunista, que ofrecen una administración de continuidad a un desgaste de la gestión de Durán. Espero convocar a todos quienes creemos que hay un proyecto mejor que ofrecer a los ciudadanos de Independencia.

Usted ha tenido una mirada crítica respecto del alcalde Durán.

En este periodo he sido muy crítico de su gestión. Durán tuvo un muy buen primer periodo, un regular segundo periodo y un muy mal tercer periodo. Su gestión está desgastada, así lo sienten en Independencia. Gran parte de los 4 mil votos que yo tuve en las primarias tienen que ver con esa necesidad que tienen los vecinos de darle aire nuevo al municipio.

Pero Durán estuvo por tres periodos, y la derecha no fue capaz de quitarle una comuna que por harto tiempo fue de ustedes. ¿Cuál es la autocrítica que hacen?

El alcalde interpretó bien en primer momento las demandas que habían en Independencia ese año. En paralelo, la derecha ha estado en deuda con ofrecer un proyecto que se haga cargo de los problemas que hay hoy día en Chile. Pero igual creo que hoy día el Frente Amplio no es capaz de entender los problemas que hay en el país. Mi candidatura es un proyecto más acorde a los problemas de la comuna. Porque Independencia el 2012 cuando llega Durán es muy distinto al de ahora. Tenemos el doble de población, un problema de inseguridad. No por nada, somos de las comunas con más homicidios.

¿Pero cuál es la autocrítica?

La derecha en Chile, no solo en Independencia, tiene una deuda con ofrecer un proyecto que se haga cargo de los problemas hoy día. No ha sido capaz de interpretar eso en varias partes.

¿A qué problemas se refiere?

Hoy día hay injusticias sociales que la gente vive. El acceso a la salud, las pensiones. La gente que ve cómo el sistema político no es capaz de responder. En la clase media hay problemas para vivir bien la vida, endeudamiento. Si bien el modelo nuestro es mejor que la izquierda, está lejos de ser perfecto. Hay un error de no entender que no hemos ofrecido un proyecto político que se haga cargo de los problemas que hay en Chile.

¿Se debe renovar el sector?

Por supuesto, y para eso hay que ir a disputar comunas como Independencia, donde hay problemas reales difíciles, donde el contacto con las personas te hace entender que si bien es importante lo técnico, es fundamental dar respuestas rápidas. El mejor ejemplo de esto es pensiones. Si la derecha no cede en el 6-0, es un grave error.

¿Cuál es la fórmula que usted considera adecuada?

En este debate nadie puede quedar muy contento. Lo importante es que las pensiones mejoren. Si es que siguen apegados al 6-0. Aquí es una prueba de fuego para el mundo político, no aferrarse al 6-0 para dar una señal a los sectores populares que sí entienden que es un problema real. Pienso entre 5-1, pero seguir aferrados al 6-0 es un error.