Alberto Undurraga y el desafío de la oposición para llegar a La Moneda: “Si estamos dispersos no tenemos muchas posibilidades”

Hace dos semanas su nombre irrumpió en el escenario presidencial. El exministro de Obras Públicas y militante de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, lanzó su candidatura presidencial a finales de septiembre, marcando una postura a favor de realizar primarias abiertas dentro de su propio partido, para luego elegir al abanderado de la oposición. Eso sí, el también exalcalde de Maipú advirtió que si la centroizquierda no enfrenta el desafío de llegar a La Moneda con unidad, “no tenemos muchas posibilidades".

En Conversaciones LT -un ciclo de diálogos exclusivos para suscriptores de La Tercera-, Undurraga sostuvo que, a su juicio, hay un amplio sector que no se siente representado hoy en las encuestas. Sondeos que, por ejemplo, han estado liderados por el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín -de quien sostuvo que “ha estado 20 años en eso y no es primera vez que encabeza una encuesta, pero nunca ha ganado”- y el edil de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

Por esa razón, "al no estar ese sector representado en las encuestas, creo que podemos transformar esa desventaja en una ventaja, haciendo un proceso participativo no sólo para la construcción del programa, sino también con primarias abiertas para, primero, ir eligiendo los candidatos de cada uno de los partidos, para después (elegir) el candidato de este gran sector de la centroizquierda”, dijo.

Cabe recordar que el exsecretario de Estado propuso -junto a otra de las cartas presidenciales de la DC, la senadora Ximena Rincón-, que el partido realizara primero un proceso de elección abierta (en diciembre o enero) para definir al candidato que los represente ante eventuales primarias con el resto de la oposición.

Respecto a si ve posible ese escenario con la centroizquierda, el exedil dijo: “estoy convencido que la centroizquierda somos mayoría en Chile y que el desafío que tenemos quienes nos ubicamos en ese sector es generar los mecanismos y acuerdos sucesivos necesarios para representar a ese sector".

Sin embargo, y considerando las fallidas negociaciones de ex Nueva Mayoría con el Frente Amplio para realizar primarias en las elecciones municipales y de gobernadores regionales, Undurraga sostuvo que “por supuesto que si estamos dispersos, no tenemos muchas posibilidades”. Sin embargo, también fue optimista: “Tenemos tiempo para eso”.

A su parecer, para que esta situación no se repita ad portas de las presidenciales, “tenemos que tener el acuerdo más amplio posible, pero con un programa común. Para gobernar se requiere construir una mayoría, pero junto con ello tener un programa coherente que todos sintamos propio”.

¿Quiénes compondrían este acuerdo? Undurraga propuso que “hagamos primarias con todos los que acordemos el programa y, en ese sentido, la conversación está abierta y hay tiempo para ello. Pero mirando con realismo, uno ve que hay fuerzas políticas que no quieren estar en primarias. Finalmente, lo del Frente Amplio fue una excusa, ellos no querían ir a primarias, y el Partido Comunista tiene un proyecto diferente al nuestro".

En ese sentido, reforzó que “soy de los demócratacristianos que siente que hay que ir a primarias con quienes compartamos un proyecto, una mirada común y un programa. Ha sido el mismo PC el que se puso al frente, al no querer primarias a las elecciones de gobernadores, cuando defiende a Venezuela, cuando no apoyó el acuerdo del 15 de noviembre. Son ellos los que se ponen al frente, no nosotros los que los ponemos al frente. Hoy lo veo que ellos mismos se han automarginado de un acuerdo con nosotros".

Pensiones

Uno de los “emblemas” de su candidatura, señaló Undurraga, será en materia de pensiones. Al respecto, el exministro planteó que se debiera “crear un sistema mixto, que pasa por eliminar el sistema de las AFP como está actualmente". En ese sentido, aseguró que las AFP deben “dejar de administrar los fondos” y que esta función debiera estar a cargo de un ente público sin fines de lucro.

Pero también se refirió a la propuesta que busca que los cotizantes puedan realizar un segundo retiro de sus fondos de AFP, un proyecto que afirmó que “no me gusta”.

“Afecta negativamente a muchos que ya no les quedan fondos de pensiones (...). Si hacemos una solución como la descrita, una buena cantidad se van a quedar sin recursos porque ya sacaron sus fondos”, dijo, agregando: “Yo preferiría un aporte directo del Estado”.