Alcaldesa electa por Las Condes, Catalina San Martín, sostiene primera reunión de traspaso con Daniela Peñaloza (UDI)

Pasado el mediodía, la concejal por Las Condes y alcaldesa electa por la comuna, Catalina San Martín (independiente), llegó hasta el municipio para reunirse con la jefa comunal saliente, Daniela Peñaloza (UDI). Con miras al 6 de diciembre, fecha en que San Martín asumirá el cargo, Peñaloza publicó en Instagram que durante el encuentro destacó “aquellos proyectos en los que hemos trabajado estos años y que han mejorado la calidad de vida de los vecinos de Las Condes”.

Aunque San Martín es exmilitante de Evópoli y se sitúa ideológicamente en la centroderecha, por primera vez en 31 años que la UDI o RN no tendrán control de la comuna más poblada del sector oriente. Respaldada por partidos como Demócratas, la nueva alcaldesa se impuso a la carta respaldada por Chile Vamos, Marcela Cubillos por 1.846 votos.

Catalina San Martín aún no ha manifestado si en la segunda vuelta de gobernadores regionales dará su respaldo a la actual autoridad, Claudio Orrego o a la carta de Chile Vamos, Francisco Orrego. Sin embargo, anunció que se reuniría con ambos para luego tomar una decisión. Las citas con los candidatos aún no se han concretado, pero la alcaldesa electa sí se reunió la semana pasada con la abanderada presidencial de la UDI, Evelyn Matthei. “Matthei es un liderazgo que me gusta mucho”, afirmó en su primera entrevista en La Tercera tras el triunfo.