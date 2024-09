Alcaldesa Emilia Ríos (FA) arremete contra Sebastián Sichel y acusa que es “una figura que da poca confianza”

La alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (FA), abordó la mañana de este lunes las elecciones municipales de octubre próximo, en donde se enfrentará al exministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, quien competirá como independiente, pero respaldado por Chile Vamos.

En conversación con El Mostrador, la jefa comunal fue consultada sobre algunos dichos de su contrincante sobre su gestión como alcaldesa, como por ejemplo, que “el Frente Amplio está dejando desastres” en algunas zonas, tales como Ñuñoa.

Bajo ese marco, Ríos respondió: “Yo creo que los candidatos y candidatas tenemos una misión acá, que es poder hacer que la campaña se trate de lo que le interesa a las vecinas y vecinos. En ese sentido, yo creo que mi principal contendor ha intentado instalar una polarización artificial, como que esto fuera una contienda contra un partido político en particular, cuando en realidad se trata de gestión”.

En esa línea, agregó: “Lo que nosotros hemos logrado hacer en estos tres años ha sido tomar un municipio que venía de una administración en decadencia. Este municipio estaba abandonado, no trabajaba con las vecinas y los vecinos, no tenía cartera de proyectos, no tenía ninguna orientación, justamente para enfrentar cambios tan importantes como el gran crecimiento poblacional, para el cual la derecha no preparó nada”.

“En cambio, hoy tenemos un municipio que sí tiene una cartera de proyectos”, defendió Ríos.

Mencionado en Caso Audio

La alcaldesa frenteamplista también fue requerida por la mención del también excandidato presidencial en una de las jornadas de formalización del penalista Luis Hermosilla en el marco del Caso Audio.

En concreto, durante la segunda jornada de formalización del penalista, el fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente diera cuenta de diálogos de Hermosilla con el empresario Álvaro Jalaff. Según el diálogo registrado en los mensajes del teléfono que se incautó al abogado, Hermosilla valoró el nombramiento de Sichel como presidente de Banco Estado, a propósito de su cercanía con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, y habrían intentado gestionar un crédito.

Tras ser mencionado, Sichel ingresó una querella por “injurias graves” contra Hermosilla.

Bajo ese marco, Ríos sostuvo que “la figura de Sebastián Sichel da poca confianza, porque en general ocupa medias verdades, o nunca aclara las cosas por completo”.

“Por ejemplo, en el caso de la contratación de Hermosilla en el Banco Estado, yo creo que algo que hay que aclarar definitivamente es si no hubo otras personas igual o más capacitadas que no ofrecieron sus servicios por un costo menor que los 21 millones de pesos que en ese momento no se pactaron para recibir ese servicio. Eso es algo que hay que aclarar con antecedente. Y que espero que sean parte de la investigación que se está llevando a cabo hoy día”, agregó.

“Tampoco participó de la comisión investigadora cuando se lo citó (en la Cámara), donde podría haber justamente proactivamente llevado estos antecedentes. Entonces, a mí me parece que en general, y por otras cosas, es una persona que da poca confianza”, arremetió la jefa comunal ñuñoína.