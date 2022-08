Alcaldesa Matthei por dichos de ministro Jackson: “Me preocupa que una persona tan importante en una coalición sea tan infantil y tan ingenuo”

Esta mañana la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei, abordó en Radio Agricultura las últimas declaraciones polémicas realizadas por ministros de Estado, específicamente los dichos de los ministros Giorgio Jackson e Izkia Siches.

La noche del martes, el ministro Jackson durante una transmisión en Twitch hizo una comparación entre la generación actual y la “que nos antecedió”, haciendo referencia a la “escala de valores y principios en torno a la política”, mientras que la semana pasada, la ministra del Interior, Izkia Siches, tensionó los ánimos de la Cámara al decir “parece que algunos se pegaron en la cabeza” durante la discusión de la renovación del Estado de Excepción en la Macrozona Sur.

Al respecto, la alcaldesa sostuvo que se debían separar ambas situaciones, pues correspondían a cosas distintas.

“Lo de ‘se pegaron en la cabeza’ es un dicho de poco respeto en la forma, en cambio lo del ministro Jackson, yo creo que eso efectivamente lo cree. Entonces eso ya es un tipo de problema totalmente distinto, porque cuando tu crees que los demás están moralmente equivocados, entonces ¿cómo puedes trabajar con ellos?. Yo creo que lo del ministro Jackson es muchísimo más grave”, expresó.

Esto, añadió, porque “él de de verdad cree que ellos son buenos, santos, impolutos, que tienen la razón, y todos los que veníamos antes de ellos somos unos corruptos que efectivamente mezclamos siempre la política con los negocios, y no debiéramos estar en ningún tipo de puesto de poder, entonces ya no es un problema de lenguaje, y creo que lo dijo muy bien el senador Insulza, no hay nada que hacer ahí, porque te están descalificando”.

Todo esto, sostuvo la alcaldesa, “solo refleja lo infantil que es el pensamiento de ellos, porque con todo respeto, somos seres humanos, todos tenemos caídas, todos nos equivocamos, todos cometemos pecados, es parte de la naturaleza humana, pero esa superioridad moral, esa soberbia... La soberbia es como el peor pecado, entonces a mí me preocupa que una persona que sea tan importante en una coalición sea tan infantil y tan ingenuo”, concluyó.

En cuanto a las acusaciones de intervencionismo a varias alcaldías ante el Plebiscito de salida en septiembre, la alcaldesa indicó que “lo que se está haciendo ahora es una desfachatez”

“Yo me alegro que se haya iniciado una auditoria en tres comunas más, pero la verdad es que esto lo vemos todos los días por parte de la más alta autoridad de la República, es de verdad un actuar en que las normas, las leyes, lo correcto, les importa un pito”, añadió.