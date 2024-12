Alcaldesa Merino critica “tardanza” en la investigación contra Torrealba: “Empieza a generar sensación de impunidad”

La alcaldesa reelecta de Vitacura, Camila Merino (Evópoli), criticó la “tardanza” en la investigación contra su antecesor en el sillón municipal, Raúl Torrealba, quien enfrenta cargos por delitos de fraude al Fisco, asociación ilícita y lavado de activos por presuntamente desviar más de $760 millones mientras estaba al mando de la municipalidad.

En el marco de esta indagatoria es que pasó siete meses en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber, y actualmente el exmilitante de RN se mantiene con arresto domiciliario nocturno, lo que le permite participar de la vida pública durante el día, tal como se le vio recientemente en la celebración de su cumpleaños.

A través de una carta al director publicada en El Mercurio, la jefa comunal se refirió a esta reciente aparición de Torrealba en el Club de Polo y Equitación San Cristóbal, donde celebró junto a Francisco Varela, que además de presidir el centro recreativo, también se desempeña como director de la Corporación Cultural de Vitacura. Justamente, ese es el factor que cuestionó Merino.

“La noticia causa frustración a los vecinos, y me la transmiten. Enoja también a otros chilenos, que piden justicia, y me lo hacen saber. Dicen: otro caso más donde la corrupción pública no recibe sanción y, al revés, celebra. El presidente del Club lo invita, por amistad, pero olvida que también es director de la Corporación Cultural de Vitacura y que la fe pública no se protege sola, tenemos que cuidarla”, manifestó.

En esa línea, apuntó que ya han pasado casi tres años de las primeras denuncias contra Torrealba: Pasa el tiempo y esa tardanza en la justicia empieza a generar sensación de impunidad. Al municipio se lo excluyó de entre los querellantes (solo está representado como víctima), pues ese rol lo tomó el Consejo de Defensa del Estado. Pregunto, a nombre de los vecinos, ¿qué ha hecho el CDE para avanzar en el juicio?”.

“¿Tiene la Fiscalía los recursos para avanzar decididamente en el caso Torrealba? Las señales que dan las instituciones involucradas en este caso no son inocuas: el país está mirando”, emplazó la alcaldesa.