“Algunos dicen ‘el volteretas, se dio vuelta la chaqueta’”: Boric responde a críticas por cambios de opinión en materia de seguridad

- ¿Qué más tiene que pasar para que se restablezca la confianza pública?

Esa fue una de las preguntas que se le realizó al Presidente Gabriel Boric durante una entrevista que concedió este jueves, en el Patio de las Camelias del Palacio de La Moneda, al matinal Mucho Gusto de Mega.

Durante el diálogo, el jefe de Estado fue requerido por los cuestionamientos respecto a algunos cambios de postura en materia de seguridad que ha manifestado desde que ejerce el máximo cargo a nivel nacional, versus su periodo parlamentario, en el que se desempeñó como diputado desde marzo de 2014 hasta este año.

Ante la pregunta, el Mandatario comenzó diciendo que el aumento de penas no solucionaría la compleja situación delictual y que medidas como esas -que calificó de carácter populistas- no abordan el problema de fondo.

“Acá hay una tentación muy fácil de decir que ante cualquier problema vinculado a la delincuencia la solución es aumentar penas, eso es lo que rápidamente te dicen en cualquier parte, pero durante los últimos 20 años hemos estado permanentemente aumentando penas. ¿Ha disminuido el delito? Ha aumentado”, respondió Boric.

“Entonces, la idea de insistir en las mismas soluciones solamente porque son populares es de un populismo penal que es inaceptable, porque no sirve para solucionar el problema”, complementó.

Seguidamente, reconoció que existen temas en los que, tras diversas reflexiones, efectivamente ha modificado su postura. Lo que -a su juicio- es positivo.

“A mí lo que me importa es que la gente esté segura en su casa, no subir puntos en las encuetas. Entonces, dicho esto, hay ciertos puntos, no sé a cuál se refería específicamente, pero sobre los cuales yo perfectamente puedo haber reflexionado y cambiado de opinión”, afirmó.

Fue en ese momento que apuntó directamente contra las críticas que ha recibido por los cambios de opiniones, y en las que uno de los conceptos que más se ha repetido es el de “volteretas”.

“Hay algunos que dicen ‘oh, cambió de opinión, el ‘volteretas’, se dio vuelta la chaqueta’. Es muy bueno cambiar de opinión ante antecedentes que dan cuenta de que el mejor camino para llegar a una solución para la gente que está en su casa y que le importa que enfrentemos firmemente la delincuencia, podamos tener soluciones concretas”, enfatizó.

Y tras su respuesta, remarcó que “yo no tengo ningún problema en hoy defender con claridad que nuestra prioridad como gobierno es, justamente, enfrentar la delincuencia”.

Las declaraciones del Presidente se dan poco después del giro que tuvo el gobierno respecto de las afirmaciones del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul. Inicialmente, La Moneda había descartado presentar una acción penal en contra del comunero mapuche. Sin embargo, y tras diversos emplazamientos, se optó por ampliar dos querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE) presentadas anteriormente en su contra.

Una determinación que -según reconoció hoy el propio Presidente- fue definida por él tras reconocer la auto atribución de delitos por parte de Llaitul.