Allamand tras amplio triunfo del Apruebo: “No siento que exista, cuando ha habido un acto tan importante, ningún fracaso personal"

De acuerdo a la actualización de las 23 horas de este domingo, las cifras otorgadas por el Servel entregaban al Apruebo (una nueva Constitución) un contundente triunfo, con un 78,25% de los votos, frente a un 21,75% del Rechazo en el plebiscito constitucional que se desarrolló hoy.

La victoria de la primera opción generó reacciones en el mundo político, tanto de quienes estaban por el Apruebo -que celebraron el aplastante triunfo-, como quienes impulsaron el Rechazo, incluido el canciller Andrés Allamand, quien fue uno de los rostros de esa alternativa.

El ministro de Relaciones Exteriores y exsenador de RN -cargo desde el cual impulsó dicha opción- abordó durante la tarde la derrota del Rechazo, asegurando que no lo ve como un “fracaso personal”.

“Hoy día las opiniones que puedan haber tenido las distintas autoridades quedan absolutamente en el pasado, y a mí como canciller, tal como he explicado, me corresponde explicar cuál es la opinión y el resultado contundente que han señalado los chilenos y esa es la tarea a la que me voy a acometer. A mí como canciller me corresponde explicar en el extranjero el proceso político chileno. Yo lo que he dicho en las últimas semanas es que este es un proceso que se ha encausado constitucionalmente en forma democrática y en forma participativa y eso es extraordinariamente importante para la imagen de Chile en el exterior. Las opiniones personales que puedan haber existido, quedan en el pasado", aseguró.

Allamand agregó que “no siento que exista, cuando ha habido un acto tan importante, ningún fracaso personal, las opiniones que existieron ahí están, todo el mundo las conoce, pero ahora empezamos una nueva etapa. Ya he señalado cuáles son las responsabilidades que a mí me corresponden y estoy seguro que la centroderecha mañana se va a unificar, vamos a dejar atrás las diferencias y vamos a trabajar unidos para ser un aporte en el proceso constitucional que se viene por delante”, agregó, añadiendo que "yo expresé oportunamente antes de ser ministro mis opiniones, esas opiniones son conocidas pero hoy son parte del pasado, lo importante es el futuro y las tareas que tenemos que desempeñar

Sobre el proceso eleccionario de este domingo, que culminó como la elección con mayor cantidad de votantes desde el retorno a la democracia, el ministro sostuvo que se trató de un “acto absolutamente ejemplar y refuerza y fortalece la imagen de Chile en el exterior”.

“Durante los días que antecedieron a este plebiscito y particularmente el día de ayer y hoy, había en medios de prensa y gobiernos extranjeros preocupación por la forma en que Chile iba a instalar este acto electoral tan importante, y lo hemos hecho de la mejor forma posible, en un acto ejemplar donde la violencia no tuvo absolutamente ningún papel, donde participaron democráticamente los chilenos tanto en el país y en el extranjero. En consecuencia hemos cumplido un acto cívico de forma ejemplar y esto es muy importante para la imagen de Chile en el exterior. Hacia adelante lo que corresponde a la Cancillería es explicar este proceso, señalar que hemos cumplido una primera etapa, que posteriormente viene la etapa de la elección de convencionales y más adelante el funcionamiento de la convención que nos va a conducir hacia una nueva constitución porque ese es el mandato que han establecido los chilenos. Insisto, es un día ejemplar y un proceso electoral que fortalece mucho la imagen de Chile”, concluyó.