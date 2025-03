Allanamiento en el domicilio de Cariola desata revuelo en el PC y la Cámara de Diputados

“Obviamente que acá hay una situación de costo de imagen para la Cámara de Diputados importante, desconocer eso sería un error”, manifestó este lunes el vicepresidente de la Corporación, Eric Aedo (DC), respecto del allanamiento que se produjo en el domicilio de la timonel de esa rama del Congreso, Karol Cariola (PC).

Y es que durante la mañana, a sólo horas de que la parlamentaria diera a luz a su primer hijo, personal de la PDI llegó hasta su domicilio en Providencia para incautar una serie de aparatos tecnológicos. ¿El motivo? La aparición de una nueva arista vinculada al denominado caso Sierra Bella, la cual tiene como protagonista a la presidenta de la Cámara Baja y donde se indaga el delito de tráfico de influencias.

Por lo mismo, la Fiscalía Regional de Coquimbo confirmó esta nueva arista del caso, la cual se abrió luego de que se encontraran una serie de chats que develarían la injerencia de la congresista en el fallida compra del inmueble.

En ese contexto es que Aedo -en su rol de vicepresidente de la Corporación- aseguró que “no hay defensas corporativas” respecto de este caso. “La justicia tiene que investigar aun cuando esté involucrada alguien de esta mesa, que en este caso, es la presidenta de la Cámara. Nosotros vamos a prestar toda la colaboración a la justicia en la medida que nos sea requerida”, añadió el diputado.

Y agregó: “No es esta la mejor forma de volver a las tareas, pero cuando uno tiene un rol de liderazgo, de dirección de una Cámara hay que estar en las buenas, en las malas”.

Más allá de las palabras del diputado, en el PC salieron rápidamente a blindar a Cariola.

La jefa de bancada de los diputados PC, Lorena Pizarro, señaló: “No tengo la menor duda en que la diputada Karol Cariola estará en absoluta disposición de colaborar con todas las preguntas que le hagan al respecto”.

La diputada Carmen Hertz (PC), en tanto, sostuvo que “el escandaloso allanamiento en casa de la diputada es muestra de odiosidad e inquina inaceptable, agravado por el contexto en que pocas horas antes la diputada tiene un parto complejo, cuestión conocida por el fiscal que arma el show”.

El exalcalde de Recoleta Daniel Jadue también salió en defensa de la presidenta de la Cámara. A través de su cuenta de X, Jadue indicó que “el allanamiento hoy en la residencia de la diputada Karol Cariola, en el marco del caso Sierra Bella demuestra un nivel de odiosidad extrema. La sincronización con el día de nacimiento de su bebe es simplemente perversa y el espectáculo de los medios, aún peor”.

El diputado Jorge Brito (FA), por su parte, agregó: “Me parece que aquí es el Partido Comunista el que tiene que adoptar las medidas que sean necesarias. Sin embargo, ante la luz de los hechos y el contexto en el cual están ocurriendo, me parece también que es importante actuar con prudencia, con responsabilidad y esperar cuáles son las declaraciones de la diputada Cariola”.

Chile Vamos con freno de mano para la censura

Pese al fuerte revuelo que causó al interior de la Corporación, desde Chile Vamos desestimaron presentar una moción de censura a la mesa, argumentando, entre otras cosas, que para activar esa herramienta se debe estar en presencia de un acto como mesa directiva y no a raíz de un hecho individual.

Sin embargo, en privado hay quienes sostienen que por un tema de timing no es pertinente iniciar el año legislativo intentando desbancar a la mesa directiva, especialmente porque fue esa misma jornada del lunes -en horas de la madrugada- que Cariola dio a luz a su primer hijo.

“Estar imputado no quiere decir que ella sea culpable, siempre está la presunción de inocencia”, aseguró la jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón. Y agregó que “los que tienen que hablar es la misma Karol Cariola, cuando ella esté en condiciones, y también el Partido Comunista, y nosotros no podemos poner en tela de juicio lo que está haciendo el Ministerio Público”.

Respecto de la censura, Ossandón indicó que “no hay ni siquiera todavía que pensarlo, porque claramente esta mesa va a terminar”.

El jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, complementó que “nosotros señalamos las responsabilidades son individuales, este no es un acto cometido en el ejercicio de la labor de diputados”.

Y añadió: “No lo tomen como una opinión definitiva, pero también la censura tiene que ver con actos propios de la mesa, de la Cámara, como tal, más que como actos ejecutados fuera de la labor parlamentaria”.

Por otro lado, el diputado del Partido Demócratas, Miguel Ángel Calisto, señaló “que cuando hay un allanamiento, una visita a un domicilio, evidentemente eso es parte de un proceso de investigación y yo creo que hay que esperar, evidentemente, el resultado de esa investigación”.

Cariola saca la voz

A eso de las 18.00, la timonel de la Cámara emitió un comunicado entregando su versión de los hechos.

“Habiendo terminado mi trabajo de parto recientemente, con mi hijo recién nacido y aún hospitalizada, se me ha solicitado mi teléfono celular y computador, de los cuales he hecho entrega voluntariamente a través de familiares”, indicó al inicio del comunicado.

A renglón seguido, explicó que “por la naturaleza de las condiciones en que me encuentro, desconozco mayores detalles de la investigación que se está llevando y las razones que supuestamente me involucren en ella, debido a que no he sido formalizada ni formo parte de ningún proceso judicial”.

“Como autoridad de la República he actuado en todo momento apegada a las leyes, estoy tranquila y siempre dispuesta a colaborar en todo lo que la justicia requiera en el marco de cualquier investigación judicial”, finalizó.