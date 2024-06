Alza de la luz: la otra bancada transversal que pone “las manos al fuego (o al enchufe)” por Pardow y apunta a Marcel

La “bancada eléctrica” se autodenominó un grupo transversal de diputados, liderada, entre otros, por la actual presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), quienes -con una visión crítica del papel que ha jugado el ministro de Energía, Diego Pardow (Frente Amplio)- han unido fuerzas para evitar o, al menos, atenuar el alza en las cuentas de la luz.

Esta bancada le reprocha al titular de Energía no haber transparentado toda la información y no haber hecho las gestiones suficientes con las empresas del sector para renegociar la deuda que hoy llega a los US$6 mil millones.

Sin embargo, también existe otro grupo transversal de parlamentarios, que a diferencia de los “eléctricos”, tiene una mirada mucho más benigna del rol de Pardow, a quien incluso defienden.

Si bien también abogan por amortiguar el impacto del alza, estos legisladores, aliados del ministro de Energía, creen que el problema se debe asumir con realismo.

En ese plano, la única alternativa que vislumbran es que el ministro de Hacienda, Mario Marcel (independiente PS), aumente los recursos para el subsidio, que hasta el momento solo llegaría al 40% de los hogares más pobres.

“Creo que el ministro Pardow, técnicamente, ha obrado muy bien, pero no ha tenido el respaldo para la consecución de los recursos necesarios para un subsidio focalizado que llegue a un mayor número de consumidores. El ministro Pardow tiene claro que el actual subsidio es insuficiente”, comentó el diputado oficialista Jaime Mulet (FREVS), quien integra la Comisión de Minería y Energía.

“No hay que buscar chivos expiatorios en el ministro Pardow, el único que podría aumentar el subsidio para llegar a la clase media, que es lo que tanto se necesita, es el ministro de Hacienda. Todos sabían lo que iba a pasar, pero miraron hacia el techo”, expresó, por su parte, el diputado opositor, José Miguel Castro (RN), también miembro de la misma instancia sectorial de la Cámara.

En tanto, el actual vicepresidente de la corporación, el diputado Eric Aedo (DC, colectividad no alineada ni con el gobierno ni la oposición), salió al paso de las declaraciones de la presidenta de la Cámara y de otros legisladores que han dicho sentirse engañados por Pardow. “No me siento engañado por el ministro Pardow. 101 votos en la Cámara de Diputados a favor del proyecto y unánime en el Senado ¿Tanto fue el engaño? la verdad es que yo no lo creo”, dijo en una entrevista en el programa Línea Uno de Santiago TV.

Aedo agregó que “soy testigo del esfuerzo que hizo el ministro Pardow, en la discusión del Presupuesto 2024 (octubre del año pasado), en la Comisión Mixta, donde el ministro planteó este tema. Y lo que logramos en esa discusión fue convencer al resto del gobierno, en este caso al ministro de Hacienda para que existiera un subsidio para al menos el 40% de la familia de menores ingresos... Me consta el esfuerzo del ministro Pardow”.

Los crecientes cuestionamientos a Marcel, quien se ha defendido atribuyendo la falta de recursos al rechazo de la reforma tributaria en marzo de 2023, exponen indirectamente una tensión en el propio gobierno entre las carteras de Energía y Hacienda, que finalmente es la encargada visar el monto de los subsidios.

Este tema se discutió, de hecho, en la última reunión de comité político en el que participan ministros y representantes de los partidos oficialistas.

Por su parte, a través de redes sociales, el diputado Matías Ramírez (PC), sin aludir a nadie en particular, pero implícitamente desmcarcándose de las críticas de su compañera de partido, Karol Cariola, cuestionó “la audacia de algunos parlamentarios de plantear un engaño en discusión de tarifa eléctrica es inaudita, al parecer desconocen sus propias obligaciones, al menos leer los informes emanados de las comisiones. Existieron 3 sesiones explicativas abiertas a quien quisiera participar y sesiones en comisiones de Energía y Hacienda”.

El senador Juan Luis Castro (PS), quien preside la Comisión de Minería y Energía del Senado, también discrepó de la versión de Cariola: “No estoy tan de acuerdo con que no se hubiera dicho la verdad o no se hubiera dado toda la información”.

“Fui parte durante largos meses del estudio de este proyecto y le puedo decir responsablemente que siempre hubo la plena información y explicación”, aseveró el legislador socialista en Radio Agricultura.