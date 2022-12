Ana Lya Uriarte y rechazo a nominación de Marta Herrera para fiscal nacional: “Hubo ciertos votos que nos habían señalado que iban a estar y a última hora no estuvieron”

La ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, abordó esta jornada la tensa sesión que se vivió el lunes, cuando el Senado rechazó la propuesta del Presidente Gabriel Boric para que la abogada Marta Herrera encabezara el Ministerio Público.

Herrera no logró el quórum requerido de 2/3, con 26 votos a favor, 11 en contra y 9 abstenciones. Esta es la segunda nominación del Presidente Boric que es rechazada, luego de que la Cámara Alta rechazara a José Morales para encabezar la institución.

“Nosotros, a diferencia de lo que se ha venido diciendo, efectivamente conversamos con muchísimos senadores, que a su vez pertenecen a varias bancadas, por lo tanto con varios de ellos las conversaciones se entendían que sobrepasaban a su sola persona, es decir, involucraban a más senadores y senadores”, explicó esta mañana la ministra en entrevista con Radio Concierto, frente a la pregunta de cuál fue la estrategia del gobierno al postular a Herrera si no tenía los votos.

“Muchos de ellos manifestaron preferencias por otras personas. La verdad es que no hay… si hubieran 50 senadores por un nombre eso sería muy sencillo, pero eso no es así: habían cinco postulantes y habían preferencias por cuatro de ellos y por tres diría yo, intensamente, una cuarta más baja”, sostuvo la autoridad.

En las conversaciones con los senadores, detalló la ministra Segpres, habían algunos que tenían una preferencia, “pero que estaban disponibles para aceptar otra preferencia, si es que ese nombre iba concertando mayoría”.

El nombre de Marta Herrera concitó 26 preferencias, recordó, sin embargo, “hubo ciertos votos que nos habían señalado que iban a estar y que a última hora no estuvieron por razones que desconocemos, porque nosotros habíamos creído en la palabra de quienes nos habían dicho”.

“Eso implicó un fallo en la determinación de los votos que iban a haber”, lamentó, indicando que no expondrá nombres específicos ya que debe seguir trabajando “con los mismos senadores y senadoras”.

A pesar de esto, la ministra Uriarte rescató que se quedan de la situación con un hecho muy importante: “el tema de la unidad de la alianza de nuestras dos coaliciones”.

“Nuestras coaliciones estuvieron muy alineadas en torno al gobierno y los votos que tuvimos de las otras coaliciones realmente lo agradecemos, porque que se basaron en algo muy importante, y es que tuvieron la generosidad de analizar los antecedentes de la postulantes, que son antecedentes incuestionables desde el punto de vista de la trayectoria y la formación académica de ella”.

“Creo el país se ha perdido de una gran fiscal nacional, pero ya es historia, hay que pasar a un nuevo capitulo”, puntualizó.

En cuanto a cómo queda con esto la relación entre el Ejecutivo y los senadores, la ministra Uriarte sostuvo que “es imposible” que en estos cuatro años de gobierno no vaya a existir “algún tipo de situación que no sea idílica en cuanto a una coincidencia de visión o de perspectiva”.

“No creo que no vaya a ser la única oportunidad en que no vaya a haber un encuentro, sin embargo eso no significa que haya un quiebre, una tensión, o un distanciamiento”, señaló. “Significa que en esta oportunidad, en este caso en concreto, no hemos tenido un acuerdo en una situación puntual, pero por supuesto, obviamente, nuestra responsabilidad es buscar ese encuentro y ese acuerdo en el Senado, y en eso trabajaremos”.