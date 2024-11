Ante retiro de urgencia a proyecto que endurece Ley de Migraciones: Oyarzo advierte que de igual manera lo tramitarán

El diputado independiente y presidente de la Comisión de Gobierno Interior, Rubén Oyarzo, acusó que el Ejecutivo retiró la urgencia para la tramitación del proyecto que endurece la ley de migraciones.

De todas maneras, el exPDG advirtió que llevarían adelante el proyecto de expulsiones administrativas, y que además insistirán en la reposición de la urgencia.

Al respecto, el diputado Oyarzo (IND), criticó la situación y señaló: “Nos parece super grave lo que pasó acá, el gobierno le quitó la urgencia a la ley miscelánea de migraciones. Esto no puede ser. Es la prioridad número de la ciudadanía”.

“La migración ilegal está vinculada al crimen organizado. ¿Y el Gobierno qué hace? Le quita urgencia a un proyecto de ley que esta semana tenía que haber salido despachado en la Sala y que se pidió con el 80% de acuerdo en la Comisión de Gobierno Interior”, reprochó.

“Llegamos ¿y lamentablemente qué pasa? que al Frente Amplio parece que no le gusta el proyecto de ley, que ni siquiera participó en la discusión porque los diputados no iban a la Comisión. Me parece extremadamente grave la falta de liderazgos en estos temas”, agregó.

Considerando esto, el parlamentario anunció que este miércoles “vamos a tramitar, con o sin urgencia, el proyecto de expulsiones administrativas de migraciones en la Comisión de Gobierno Interior, y vamos a citar a las 08:30 de la mañana para poder tramitar el proyecto de ley y votarlo en particular”.

Asimismo, insistió en que “el gobierno tiene que dar señales claras a la ciudadanía, si está contra la migración ilegal o si ni está. Porque quitar la urgencia a un proyecto de ley que era prioritario, que es del Gobierno, y porque al Frente Amplio no le gusta, me parece grave y de falta de liderazgo”.