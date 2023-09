Antonia Orellana tras cena de reconocimiento a Giorgio Jackson: “Se va a demostrar la mezquindad y la injusticia de las acusaciones que se le hicieron”

La noche de este miércoles, en el Círculo Español, tuvo lugar la cena de reconocimiento al exministro de Desarrollo Social y Segpres, Giorgio Jackson, quien hace 34 días abandonó el gabinete del Presidente Gabriel Boric tras la fuerte ofensiva de la oposición en su contra por su presunta responsabilidad política en las irregularidades en los convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado que investiga el Ministerio Público.

Una de las asistentes a la cena de desagravio fue la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (CS), quien este jueves en La Moneda se refirió a la instancia y valoró el aporte que tuvo el exministro Jackson al Ejecutivo.

“Ayer la cena fue un instante muy lindo de reconocimiento a Giorgio, me tuve que ir más temprano porque estuve con mi hijo, no se podía trasnochar, pero creo en ese sentido en el camino largo de los años se va a demostrar la mezquindad y la injusticia de las acusaciones que se le hicieron, que incluyeron imputaciones de delitos graves, sin ningún sustento y de los que ahora nadie se quiere hacer cargo”, emplazó la secretaria de Estado.

Desde la oposición -y particularmente la UDI-, tras estallar el caso que reveló irregularidades en los convenios entre fundaciones e instituciones del Estado, iniciaron una arremetida en contra del líder de RD e incluso condicionaron el diálogo de la reforma previsional y el pacto fiscal -dos iniciativas claves para el gobierno- a la salida del exdiputado frenteamplista.

“Independiente de mi persona, que valoro mucho a Giorgio, o de alguien que es opositor al gobierno, lo que esperan los chilenos y chilenas es que lleguemos a un acuerdo. No por la oposición, no por Giorgio, no por el gobierno, sino que estamos teniendo pensiones de miseria. (...) Hay que puntualizar que tanto la propuesta de pacto fiscal y la propuesta de pensiones fueron presentadas hace tiempo”, acotó Orellana.

La cena

El encuentro fue convocado hace una semana, cuando a través de un correo electrónico se extendió una invitación para participar de una “cena de fraternidad” para quien, aseguran, es “fundamental para la construcción de proyectos de cambio para Chile”.

En ese texto, añadieron que “el compañero Giorgio, desde el trabajo colectivo e intergeneracional, ha aportado de manera generosa buscando siempre abrir camino a las transformaciones, y por lo mismo también, dio un paso al costado desde su rol de ministro, para no ser utilizado como una excusa por quienes no querían avanzar en reformas tan necesarias para el país”.

Así, desde las 20 horas estaban convocadas distintas personalidades oficialistas que comenzaron a llegar hasta el recinto ubicado en la Alameda, en el centro de Santiago.

Cabe destacar que el ex ministro Jackson, llegó a eso de las 20.20 e hizo ingreso al interior de un vehículo.

A la ex autoridad, se sumaron los ministros del Comité Político del gobierno. La ministra del Interior, Carolina Tohá; la vocera de gobierno, Camila Vallejo; la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; del Trabajo, Jeannette Jara y Álvaro Elizalde (Segpres) compartieron con quien fuera el fundador del partido Revolución Democrática.

Durante la noche, se sumó a la cena el Presidente Gabriel Boric, quien, en su momento, calificó como un “gesto de generosidad” la salida de Jackson del gabinete. El Mandatario en la instancia valoró y agradeció la labor de Jackson dentro del gobierno.